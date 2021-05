Ab heute dreht die Stimmung ins Positive

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Ab heute zieht in Österreich wieder ein Stück weit Normalität ein. Zwar öffnen Lokale, Hotels, Kultur und Sport heute mit strengen Regeln. Nach einem halben Jahr mehr oder weniger hartem Lockdown überwiegt bei diesen streng kontrollierten Öffnungsschritten aber dennoch die Freude.

Vor allem: Gleichzeitig mit den Öffnungen gehen alle Corona-Zahlen deutlich zurück. Die Neuinfektionen sind seit Tagen im dreistelligen Bereich, bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegen wir mit 62 fast schon bei der magischen 50er-Marke und im Spital liegen überhaupt erstmals unter 900 Menschen mit Corona. Dazu ist der Impf-Turbo jetzt endlich voll angelaufen, 3 Millionen haben mittlerweile zumindest eine Impfung erhalten.

Dieser Gute-Laune-Cocktail wird dazu führen, dass die Stimmung im ganzen Land in den nächsten Wochen deutlich steigen wird. Nach mehr als einem Jahr Entbehrung wird unser Leben wieder ein Stück weit normaler.

Diese Öffnungs-Euphorie wird sich zwangsläufig auch in den Umfragen niederschlagen. Der politische Wirbel um das Ermittlungsverfahren gegen den Kanzler wird zumindest in den nächsten Tagen in den Hintergrund rücken. Und viele Fehler der letzten Monate im Corona-Management werden wohl sehr schnell in Vergessenheit geraten.

Mit dieser Positiv-Stimmung könnte eine Neuwahl für die ÖVP doch verlockender sein, als manche derzeit glauben ...