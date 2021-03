Ein neuer, echter Impf-Manager muss jetzt her!

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Wenn man kein Glück hat, kommt meistens auch noch Pech dazu. Das trifft derzeit leider ziemlich punktgenau auf den österreichischen Impf-Plan zu. Kein Tag vergeht, an dem nicht eine neue Horror-Meldung über das Impf-Chaos an die Öffentlichkeit dringt. Nach dem Rauswurf von Impf-Koordinator Clemens Auer wurde gestern bekannt, dass dieser Unglückswurm mit AstraZeneca nicht nur auf den falschen Impfstoff gesetzt hat, sondern laut ÖSTER-REICH-Informationen auch auf 750.000 (!) Biontech-Pfizer-Impfdosen verzichtet hat!

Das ist umso bitterer, als das Image der AstraZeneca-Impfung seit gestern endgültig ruiniert ist. Halb Europa hat die Astra-Zeneca-Impfung ausgesetzt. Das mag angesichts der Datenlage übertrieben sein (derzeit gibt es kaum Hinweise, die darauf hindeuten, dass es wirklich einen Zusammenhang zwischen Impfung und Thrombose-Fällen gibt). Aber: Die Bereitschaft, sich in den nächsten Wochen und Monaten mit AstraZeneca impfen zu lassen, wird leider dennoch massiv zurückgehen.

Es gibt jetzt nur einen Ausweg aus diesem Impf-Desaster: Ein neuer Impf-Manager muss her (bitte ein Profi und kein Beamter). Und der Kanzler muss das Wunder schaffen, in den nächsten Tagen mehr Biontech-Pfizer-Impfdosen aufzustellen. Man munkelt, dass wir diese in Kürze aus Israel bekommen sollen - wenn das stimmt, hätte Kurz Anschober einmal mehr den Allerwertesten gerettet!