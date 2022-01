Höchste Zeit, dass die Regierung endlich "Corona-Freiheit" gibt!

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Als ich letzte Woche an dieser Stelle an die Regierung appelliert habe, den Lockdown für alle Ungeimpften aufzuheben und die unsinnigen Kontroll-Orgien und Einschränkungen im Handel und in der Gastro zu beenden, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass diese Wünsche schon diesen Sonntag in Erfüllung gehen.

Tatsächlich starteten die „Lockerungen“ der Regierung zunächst als Frotzelei, weil zwar der „Lockdown“ abgeschafft wurde, die Geschäfts-, Gastro- und Handelssperre für Ungeimpfte jedoch „für längere Zeit“ aufrechtbleiben sollten.

Mittlerweile wissen wir: Diese Regierung ändert ihre Corona-Linie schneller als das Wetter – und so war die Frotzelei vom Dienstag gestern schon wieder vergessen.

Jetzt gilt die Devise: ÖSTERREICH IST FREI – und das ist gut so.

Das Ende des „Lockdowns für Ungeimpfte“ war überfällig, Dieser „Lockdown“ war der größtmögliche politische Unsinn, weil er absolut nichts gebracht hat.

Auch die Öffnung des Handels für alle ohne 2G war längst überfällig, dringend nötig und völlig ungefährlich, weil jeder weiß, dass es im Handel keine Ansteckungen gibt – Zigtausende Unternehmen jetzt aber einen Schaden in Millionenhöhe haben, den ihnen die Regierung dringend ersetzen muss, weil sie sonst pleitegehen.

Und für die Abschaffung der Sperrstunde und das Ende der 2G-Regel in der Gastro war es ohnehin 5 vor 12, weil der Umsatz unserer Gastronomen durch diese Willkür-Maßnahmen in den letzten Wochen ­extrem eingebrochen ist.

Die Regierung hat eingesehen, dass sie mit diesen Brutal-Maßnahmen unsere Wirtschaft ­umbringt – sie hat viel schneller als erwartet dem Druck nach­gegeben.

Dafür gehört vor allem Kanzler Nehammer, der in derselben Woche auch einen Energie-Bonus eingeführt hat, Lob.

Es ist gut zu sehen, dass diese Regierung, die in den letzten Wochen mit ihrer Corona-Panik so viel Schaden angerichtet hat, unter dem Druck der Umfragen klüger wird – und dass sie rasch reagiert und sich selbst rasch korrigiert.

Man kann nur hoffen, dass der Wiener „Panik-Meister“ Michael Ludwig jetzt nicht die Öffnungen der Regierung over-ruled und in Wien die Sperrstunde bei 22 Uhr und 2G im Handel belässt. Dann wäre das Chaos komplett.

Herr Ludwig, geben selbst Sie als Wiener Kerkermeister bitte Corona-Freiheit. In den Spitälern liegen nur mehr 170 (!) Intensiv-Patienten mit Corona – das ist trotz der explodierenden, aber offenbar relativ harmlosen Omikron-Infektionen so wenig wie nie zuvor.

Deshalb ist auch mein zweiter Appell an Kanzler und Regierung aktueller denn je:

Schafft bitte auch die überschießende Impfpflicht ab! Sie spaltet unser Land genauso wie der „Lockdown für Ungeimpfte“ oder 2G. Beginnen wir endlich, die – auch von mir dringend empfohlene und für großartig gehaltene – Impfung positiv zu bewerben. Geben wir endlich jedem, der sich impfen lässt, 500 Euro Prämie (wenn die Regierung schon unfähig ist, eine „Lotterie“ zu organisieren). Und zeigen wir den Bürgern endlich in einer großen, positiven Kampagne, wie sehr die Impfung hilft – und wie Menschen ohne Impfung leiden.

Wenn Nehammer die Größe hat, nach „Lockdown“ und 2G auch die Impfpflicht abzuschaffen oder wenigstens die Straf-Orgien zu stoppen, könnte er der große Gewinner sein, wenn nach Omikron die Pandemie ­abflacht.

Wenn aber trotz leerer Intensivstationen und trotz (hoffentlich !!!) ab März sinkender Neu-Infektionen ein gespaltenes Land mit sinnloser Impfpflicht, eine kaputte Gastro und eine leidende Wirtschaft übrig bleiben, dann wird diese Regierung ihr Comeback nicht mehr schaffen.

Deshalb: Gebt Corona-Freiheit – ohne Impfpflicht. Damit mit der Spaltung der Nation, den Demos, dem Frust und der Panik endlich Schluss ist. Und wir optimistisch und ohne Impf-Streit ins Frühjahr starten können …