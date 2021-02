Schanigärten-Öffnung wäre ein guter 1. Schritt

Ein Kommentar von ÖSTERREICH- und oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Die Regierung wird heute bei einem weiteren Lockdown-Gipfel den ganzen Tag lang die Öffnungsschritte der vergangenen Woche evaluieren. Prinzipiell muss man sagen: Sowohl im Handel als auch in den Schulen haben die Öffnungen gut funktioniert. In den Geschäften werden die Sicherheitsabstände (bis auf wenige schwarze Schafe) penibel eingehalten. In den Schulen läuft das Testen ohne Chaos ab. Und selbst das Reintesten bei den Friseuren funktioniert problemlos. Auch die Corona-Zahlen sind momentan stabil, keine Rede von einer Explosion.

Umso wichtiger wäre es, den anderen Branchen heute eine Perspektive zu geben. Niemand erwartet, dass die Gastronomie im Februar aufsperren darf. Aber zumindest Mitte März ­müssen auch die Lokale wieder öffnen dürfen. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat den sehr guten Vorschlag gemacht, anfangs nur die Schanigärten aufzusperren. Ein ÖSTERREICH-Rundruf zeigt: Fast alle Gastronomen würden so eine Lösung (auch mit Reintesten) mittragen.

Was spricht bitte dagegen, ab 15. März Restaurantbesuche im Freien mit dem nötigen Sicherheitsabstand zu erlauben? Das ist allemal besser, als wenn sich (wie derzeit) Tausende privat in engen Wohnungen ohne Masken und Regeln treffen.

Die Öffnungsschritte letzte Woche haben gezeigt, wie diszipliniert die Österreicher sind. Geben wir doch bitte auch der Gastronomie die Chance, zu überleben.