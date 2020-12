Was am Flughafen passiert ist, ist eine Frechheit!

Ein Kommentar von ÖSTERREICH- und oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Das Chaos um die Ein­reise der England-Rückkehrer zeigt leider sehr deutlich, was bei uns in der Corona-Krise momentan schiefläuft.

Seit Sonntag ist bekannt, dass in England eine neue Mutation des Coronavirus „außer Kontrolle“ ist. Fast alle EU-Länder haben daraufhin mit einem sofortigen Lande-Verbot von Fliegern aus Großbritannien reagiert. In Österreich geht man alles etwas gemächlicher an. Bei uns durften gestern noch frisch, frei, fröhlich die Briten-Flieger landen, weil das Verbot erst mit Dienstag, 0 Uhr, in Kraft tritt.

Dem nicht genug, wurden die Passagiere aus Groß­britannien offenbar kaum kontrolliert. Einen negativen Test mussten sie nicht einmal vorweisen. Stattdessen wurde ihnen gesagt, dass sie sich in Quarantäne zu begeben haben. Davor durften sie noch mit Hunderten anderen Passagieren in der Gepäckhalle zu einem „Superspreader-Event“ zusammenkommen.

Dahinter dürfte ein komplettes Zuständigkeits-Chaos stecken: Bis gestern Abend konnte niemand die Frage beantworten, wer für diesen Corona-Skandal am Flughafen verantwortlich ist.

Der Flughafen Wien, dem das scheinbar wurscht ist.

Das Gesundheitsministerium, von dem der viel zu späte Einreise-Stopp ausgeht.

Oder die Polizei, die kontrollieren müsste.

Wenn man so unprofessionell vorgeht, darf man sich nicht wundern, dass immer mehr die Maßnahmen nicht mehr mittragen …