Es braucht jetzt endlich klares Lockdown-Ziel!

Ein Kommentar von ÖSTERREICH- und oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Die zunehmende Ausbreitung der Virus-Mutation ist ein herber Rückschlag beim Kampf gegen die Pandemie und lässt das „Licht am Ende des Tunnels“ wieder in weite Ferne rücken. Alles deutet darauf hin, dass die Regierung den Lockdown nun noch einmal verlängern wird. Ob das angesichts der Co­rona-Mutation wirklich alternativlos ist, kann derzeit niemand in diesem Land beurteilen.

Das liegt vor allem daran, dass die Regierung nach wie vor keine klaren Zahlen kommuniziert, wo wir denn hinmüssen, damit wir diesen Endlos-Lockdown – Österreich wird bald seit drei Monaten (!) im Lockdown sein – endlich beenden können. Das ist inakzeptabel. Wenn die Regierung diese Woche wirklich verkündet, dass Schulen, Handel, Gastro und Co. noch länger zu haben werden, dann MUSS sie auch Zahlen auf den Tisch legen.

Ab wie vielen Neuinfektionen (unter 1.000?), welcher Inzidenz (unter 50?) und welcher Zahl an Intensivpatienten (unter 200?) haben wir unser Lockdown-Ziel erreicht? Wir brauchen Transparenz bei den Zahlen statt dem Gefühl, dass in politischen Hinterzimmern über den Lockdown entschieden wird. Ein klares Ziel würde auch die Motivation der Österreicher, beim Lockdown mitzumachen, wieder steigern.

Entweder die Regierung nennt uns dieses Ziel oder sie sperrt auf – einen weiteren Lockdown ins Blaue wird die Mehrheit nicht mehr mittragen.