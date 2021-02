Wofür braucht es DIESE Grünen eigentlich noch?

Ein Kommentar von ÖSTERREICH- und oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Was die Grünen gestern im Nationalrat abgeliefert haben, war an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Nachdem Sigi Maurer und Co. tagelang ­öffentlich eine Rückholung der abgeschobenen Schülerinnen gefordert hatten, ­haben sie sich im Nationalrat nicht entblödet, gegen diese zu stimmen.

Die ÖVP hat dem Koalitionspartner scheinbar so einen Druck gemacht, dass der grüne Klub ­gestern alle Prinzipien über Bord geworfen hat. Die Grünen haben sich damit auf Jahre beschädigt und jegliche Glaubwürdigkeit verspielt.

Die Frage muss erlaubt sein: Wofür braucht es diese Grünen überhaupt noch?