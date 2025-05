Zentralmatura beginnt - aber nur für 32 Schüler

Heuer gibt es in Österreich 41.400 Maturanten, doch nur 32 davon müssen am Montag schon ran.

Am Montag beginnt die heurige Zentralmatura. Der Einstieg verläuft mit den Klausuren im Fach Griechisch aber noch sehr gedämpft - gerade einmal 32 Schülerinnen bzw. Schüler haben sich für die schriftliche Reifeprüfung in diesem Fach angemeldet. Am Dienstag folgen dann die Latein-Klausuren, für die immerhin 2.300 Aufgabenhefte geordert wurden. Für alle 41.400 Maturantinnen und Maturanten ernst wird es am Mittwoch - dann steht die Deutsch-Matura auf dem Programm.

Tags darauf ist mit Mathematik das Fach mit der höchsten Fünferquote auf der Tagesordnung, mit Englisch am 9. Mai ist dann für die meisten die schriftliche Matura schon gelaufen. Abgeschlossen wird die Zentralmatura mit den Klausuren in Französisch und der Minderheitensprache Slowenisch (12. Mai), Spanisch bzw. den anderen beiden Minderheitensprachen Kroatisch und Ungarisch (13. Mai) sowie Italienisch (14. Mai). Etwaige Fünfer können dann mit einer Kompensationsprüfung am 27. oder 28. Mai ausgebessert werden.