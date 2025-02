Schwer verletzte Frau in Stiegenhaus aufgefunden!

Eine junge Frau wurde Donnerstagfüh in einem Mehrfamilienhaus im Währinger Cottage schwer verletzt aufgefunden - Hintergründe und Umstände sind noch völlig unklar.

Wien. Wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt, verständigte Freitag um 7 Uhr in der Früh ein Bewohner des Mehrfamilienhauses nahe dem Sternwartepark den Notruf. Er hatte, als er das Haus auf dem Weg in die Arbeit verlassen wollte, im Stiegenhaus eine schwer verletzte, nicht ansprechbare Nachbarin aufgefunden.

Die 30-Jährige wies laut Polizei Schnitte im Oberkörperbereich auf. Die Schwerverletzte, die mit ihrer Familie in dem Haus wohnt, wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird nichts ausgeschlossen - ein Unfall ist ebenso möglich wie eine Verzweiflungstat oder gar ein Verbrechen.