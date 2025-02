Bleifuß-Burschen lieferten sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mit zwei Mietautos - einem schnittigen BMW und einem ebenso hoch motorisierten schwarzen Mercedes Sport-Coupé - lieferten sich ein 17-jähriger Syrer und ein Tschetschene (19) zuerst ein illegales Straßenrennen und dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Ktn. Zwei Jugendliche mit unbändigen Bleifuß-Genen spielten ganz real Need 4 Speed und Fast & Furious zugleich: Die beiden Burschen mit Asylstatus bzw. Migrationhintergrund rasten mit unter noch nicht gänzlich geklärten Umständen angemieteten Leihautos durch Klagenfurt. Dabei hatten sie im Stadtgebiet (!) teils mehr als 120 km/h drauf und verursachten mehrere Unfälle mit Sachschaden. Beide werden angezeigt. Man kann nur hoffen wegen Gemeingefährdung mit hoher Strafandrohung.

© zVg

Aber der Reihe nach: Gegen 17.00 Uhr hatte eine Polizeistreife zwei viel zu schnelle Autos auf der Rosentaler Straße erblickt. Einer weiß, einer schwarz, beide im Renn-Modus unterwegs. Als die Beamten den Straßenboliden nachfuhren, zeigte der Tacho des Dienstwagens 120 km/h an, die beiden Verfolgten gaben aber weiterhin Gas. Nachdem der BMW und der Benz abgebogen waren, kam es zu mehreren Verkehrsunfällen mit Sachschäden. Eines der verfolgten Autos, nämlich das schwarze Mercedes Coupé, wurde dabei auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrtauglich war, dem anderen Lenker gelang die Flucht.

© zVg

Erwachsener Komplize mietete die Autos an

An Ort und Stelle vor einer Diskonter-Filiale erwischt wurde ein 17-jähriger Syrer. Er soll das Auto unter Drogeneinfluss gelenkt haben und besitzt auch keinen Führerschein. Bei dem zweiten Lenker handelt es sich um einen 19-jährigen in Villach lebenden Tschetschenen. Noch in der Nacht wurde der von ihm beschädigte BMW auf einem Parkplatz in Viktring ohne Insassen aufgefunden, die Ermittlungen waren vorerst nicht abgeschlossen- wie oe24 erfuhr, soll es einen erwachsenen Komplizen geben, der die beiden (Renn-)Autos für die jungen Hirnlos-Raser angemietet hatte.

Während der Verfolgungsfahrt hatten die beiden Jugendlichen insgesamt 34 Verwaltungsübertretungen gesetzt.