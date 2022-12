So feiern WIR heute Silvester

Silvester-Comeback. Wo wir feiern, was wir ausgeben, was wir zur Party mitbringen.

Wien. Heuer kann wieder gefeiert werden. Millionen werden es im ganzen Land tun. Im Schnitt wird jeder 47 Euro ausgeben, so der Handelsverband – Ge­tränke nicht inkludiert. Die beliebtesten Mitbringsel sind kleine Schweindler-Figuren, Schoko-Hufeisen, Kleeblätter, Glückskarten. Das beliebteste Getränke Rose-Sekt. Bei (fast) sommerlichen Temperaturen gibt es Hunderte Partys, wir rutschen „heiß“ wie nie ins Neue Jahr.

■ Wien. Einmal mehr ist Wien das Silvester-Partyepizentrum: Vier Bühnen in der City, sechs Stationen am Silversterpfad beim Rathaus, Prater und Stephansplatz. Zwischen 800.000 und eine Million Menschen werden zur Pummerin feiern. Wer will, kann schon am Nachmittag bei den Blitz-Walzertanzkursen am Graben vorbeischauen.

■ Linz. Die Stadt hat zwar alle offiziellen Silvesterfeiern abgesagt, die Gastronomie springt aber ein: Partyhotspot ist das JOSEF in der Landstraße mit der längsten Bar. Im Pauls am Domplatz fetzt DJ, Bratl & Sushi vor der Kulisse des Neuen Doms.

■ Salzburg. Der Gaisbergbus ist der Silvester-Hotspot. Der Gaisbergbus ist alle 45 Minuten unterwegs. Partyzone auch in der Innenstadt.

■ Kärnten. In Klagenfurt sind Feuerwerke von 23.30 bis 0.30 Uhr erlaubt, in Villach nicht. Silvestergalas in Velden, alle Lokale bieten Silvesterpartys an.

■ Tirol. Höhenfeuerwerk beim Bergsilvester in Innsbruck. In Kitzbühel Licht- und Feuershow. Lange Partynächte in der Skiwelt Wilder Kaiser-Brixenthal (Going).

■ Steiermark. Sivester-Spektakel in Graz. Am Hauptplatz wird mit 30.000 Menschen gerechnet, Pyrotechnik am Schloßberg gibt es keine, aber ein Feuerwerk an ­Partys in allen Lokalen.