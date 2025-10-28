Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Teenies ohne Ausrüstung gerieten in Bergnot
© Bergrettung Mallnitz

Rettungseinsatz

Teenies ohne Ausrüstung gerieten in Bergnot

28.10.25, 12:08
Teilen

Die beiden jungen Bergsteiger (14, 15) waren lediglich mit Turnschuhen und Freizeithosen ausgerüstet, als es plötzlich zu schneien und stürmen begann.

Kärnten. Die Bergrettung von Mallnitz im Bezirk Spittal an der Drau musste am Dienstagabend zwei junge Burschen vom Auernig retten. Die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren waren mit dem Zug nach Villach gefahren und wollten im Bereich des Auernig eine Wanderung machen. 

Teenies ohne Ausrüstung gerieten in Bergnot
© Bergrettung Mallnitz

Teenies ohne Ausrüstung gerieten in Bergnot
© Bergrettung Mallnitz

Als sie das Gipfelkreuz erreichten, wurden sie von der Kälte "überrascht". Die Burschen, die "nur" mit Turnschuhen und Freizeithosen ausgerüstet waren, hatten laut Bergrettung keine Mützen und Handschuhe bei sich. Gegen 17 Uhr alarmierten die Jugendlichen schließlich die Bergrettung.

Die Einsatzkräfte erreichten gegen 18.30 Uhr das Gipfelkreuz in 2.130 Meter Seehöhe. Die jungen Bergsteiger waren zu diesem Zeitpunkt bereits leicht unterkühlt, aber sonst unverletzt. Die Bergretter versorgten sie mit Getränken und wärmender Kleidung und brachten sie zurück ins Tal.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden