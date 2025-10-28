Teenies ohne Ausrüstung gerieten in Bergnot

Die beiden jungen Bergsteiger (14, 15) waren lediglich mit Turnschuhen und Freizeithosen ausgerüstet, als es plötzlich zu schneien und stürmen begann.

Kärnten. Die Bergrettung von Mallnitz im Bezirk Spittal an der Drau musste am Dienstagabend zwei junge Burschen vom Auernig retten. Die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren waren mit dem Zug nach Villach gefahren und wollten im Bereich des Auernig eine Wanderung machen.

© Bergrettung Mallnitz

© Bergrettung Mallnitz

Als sie das Gipfelkreuz erreichten, wurden sie von der Kälte "überrascht". Die Burschen, die "nur" mit Turnschuhen und Freizeithosen ausgerüstet waren, hatten laut Bergrettung keine Mützen und Handschuhe bei sich. Gegen 17 Uhr alarmierten die Jugendlichen schließlich die Bergrettung.

Die Einsatzkräfte erreichten gegen 18.30 Uhr das Gipfelkreuz in 2.130 Meter Seehöhe. Die jungen Bergsteiger waren zu diesem Zeitpunkt bereits leicht unterkühlt, aber sonst unverletzt. Die Bergretter versorgten sie mit Getränken und wärmender Kleidung und brachten sie zurück ins Tal.