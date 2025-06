Hitze-Wahnsinn in Österreich: HIER wurde 40-Grad-Marke geknackt

Der Sommer ist endgültig in Österreich angekommen. Mancherorts wurde es richtig heiß, ein Thermometer knackte sogar die 40-Grad-Marke.

Am Wochenende gab es im ganzen Land Sommer-Feeling. Mancherorts wurde es auch unerträglich heiß. Die Freibäder des Landes waren voll, die Menschen genossen die Sonnenstrahlen.

Doch nicht jeder konnte sich im kühlen Nass abkühlen. Ein Leserfoto zeigt ein Thermometer in Linz mit schockierenden 40 Grad. Da vergeht selbst dem größten Sommerfreund das Sonnenbad.

© Mike Wolf ×

Bei Reifen Wondraschek in Linz wurde es richtig heiß. Allerdings war es keine offizielle Messung. Der heißeste Ort in den letzten Tagen und Stunden war Bad Goisern. Am Samstag hatte es dort 34,2 Grad, am Sonntag immerhin 33,8 Grad.

Abkühlung zum Sonnenstart

Doch es bleibt nicht so sommerlich warm. Eine Kaltfront bringt zu Wochenbeginn zunächst dichte Wolken, Regen, Schauer und Abkühlung nach Österreich. Ab Dienstag drängt sich die Sonne aber wieder durch und bringt sommerliche Temperaturen, wie die Prognosen der Geosphere Austria am Sonntag zeigten. Auch die 30-Grad-Marke soll im Laufe der Woche rechtzeitig zum Fronleichnam-Feiertag wieder geknackt werden.

Zunächst wird der Wochenstart aber trüb. Im Südosten ist auch mit Gewittern zu rechnen. Die Sonne zeigt sich nur ab und zu und nahezu den ganzen Tag bleibt es nass. Bis zum Abend beruhigt sich das Wetter laut den Prognosen wieder und die Regenschauer klingen langsam ab. Der Wind bläst im Norden und Osten mäßig bis lebhaft aus West-Nordwest. In der Früh werden Temperaturen zwischen 13 und 20 Grad erwartet, untertags 21 bis 25 Grad.

Am Dienstag geht es mit steigendem Luftdruck meist trocken und auch recht sonnig durch den Tag. Allenfalls zeigen sich vorübergehend flache Quellwolkenfelder. Am sonnigsten wird es im Westen des Landes sein. Der Wind weht überwiegend nur schwach bis mäßig, im Osten stellenweise recht lebhaft aus Nordwest. Das Thermometer zeigt morgens zwischen elf und 16 Grad an, die Tageshöchstwerte sollen zwischen 21 und 28 Grad liegen.