Behörde schlägt vor Klub-WM in USA Alarm

In der Nacht auf Sonntag startet die Klub-WM in den USA, doch kurz davor spricht eine US-Behörde eine akute Warnung aus.

Vor der Klub-WM gab es bereits jede Menge Wirbel. Einerseits bekommt die FIFA die Stadien nicht voll, die meisten Vereine treten nicht in Bestbesetzung an, und der Startzeitpunkt sorgt für kontroverse Personalentscheidungen. Spieler, die bereits fix den Verein wechseln, müssen teilweise noch mit ihren alten Klubs in Nordamerika antreten, wie zum Beispiel Leroy Sané. Real Madrid hingegen musste für Trent Alexander-Arnold eine Mini-Ablöse bezahlen, damit er bereits für die "Königlichen" auflaufen darf. Jetzt kommt auf die Stars in Nordamerika ein neues Problem zu.

Die US-Wetterbehörde hat nämlich eine akute Hitzewarnung für die kommenden Tage ausgegeben. In Miami, wo das Eröffnungsspiel zwischen Al Ahly und Inter Miami stattfindet, ist zum Anstoß um 8 Uhr abends mit 32 Grad zu rechnen. Noch dazu wird eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit von 65 Prozent prognostiziert. Auch der Rest des Landes wird in den nächsten Tagen unter den hohen Temperaturen leiden.

Einzig das Stadion in Atlanta hat ein Dach, das man schließen kann. Die übrigen elf Austragungsorte sind offen und können nicht klimatisiert werden. Neben den erwarteten Hitzeschlachten ist auch mit heftigen Gewittern zu rechnen.

© Getty ×

Bullen müssen schwitzen

Auch das Spiel des österreichischen Vertreters Red Bull Salzburg wird voraussichtlich der Hitze ausgesetzt sein. Wenn die Bullen am Donnerstag (ab 0 Uhr, 18 Uhr Ortszeit) auf CF Pachuca aus Mexiko in CincinattiCincinnati treffen, ist sogar im hohen Norden der USA mit Höchsttemperaturen bis zu 33 Grad zu rechnen.

Die FIFA lässt sich davon allerdings nicht abschrecken. Wenn es während einer Partie 32 Grad oder mehr haben sollte, ist eine verpflichtende Trinkpause vorgesehen. Ansonsten soll das XXL-Turnier mit Mega-Preisgeld normal fortgeführt werden.