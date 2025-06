4 Dollar um Messi zu sehen? FIFA kämpft verzweifelt um Zuschauer

Ab 14. Juni startet für 32 Mannschaften aus aller Welt der Kampf um den Klub-WM-Titel in den USA - nur scheint das niemanden zu interessieren.

Von 14. Juni bis 13. Juli werden die USA zur Mega-Bühne für den globalen Fußball: Erstmals sind es 32 Mannschaften aus aller Welt, die im Rahmen der Klub-WM um den Titel kämpfen. Eröffnet wird das Spektakel im Hard Rock Stadium in Miami mit einem Duell zwischen US-Klub Inter Miami (inklusive Fußball-Ikone Lionel Messi) und dem ägyptischen Verein Al Ahly SC. Doch nicht einmal ein Weltstar wie Messi scheint die, vom Weltfußballverband (FIFA) erhofften, Zuschauermassen anlocken zu können. Deshalb ergreift die FIFA kurz vor Auftakt verzweifelte Maßnahmen.

FIFA verschenkt Tickets

65.326 Fans können beim Eröffnungsspiel im Wohnzimmer von Beckham-Klub Miami Platz finden. Wie das Online-Portal "The Athletic" zuletzt enthüllt hatte, drohen allerdings zehntausende dieser Plätze leer zu bleiben. Die FIFA versucht dies mit allen Mitteln zu verhindern: Als der Ticketverkauf für den Auftakt im Dezember startete lagen die günstigsten (!) Tickets noch bei rund 349 Dollar (305 Euro). Mittlerweile wurde enorm an diesen Hammer-Preisen herumgeschraubt. Schon etwa 73,35 Dollar (64,14 Euro) können reichen, um die Eröffnung hautnah miterleben zu dürfen.

Es kommt noch drastischer. Die FIFA verschenkt wortwörtlich Karten für das Miami-Spiel. Laut "The Athletic" erhalten Studenten der Miami Dade Universität Tickets schon um 20 Dollar (17,49 Euro) - und bekommen obendrauf noch weitere vier geschenkt! Bedeutet: Man kann Messis Zauberkünste um einen Spottpreis von vier Dollar aus nächster Nähe beobachten.

Salzburg-Real-Tickets bleiben teuer

Auch den weiteren Klub-WM-Partien drohen enttäuschende Zuschauerzahlen, weshalb die FIFA auch hier Preissenkungen vorgenommen hat. Dabei gilt jedoch: Je größer die Nachfrage, desto höher die Preise. Dies lässt sich auch im Fall von RB Salzburg, welcher sich in Gruppe H dem spanischen Fußballgiganten Real Madrid, Al-Hilal (Saudi-Arabien) sowie CF Pachuca (Mexiko) stellen muss, erkennen:

18. Juni: Pachuca gegen Salzburg in Cincinnati (Ortszeit: 18 Uhr/AT: 0 Uhr): Tickets ab 22,01 Dollar (19,25 Euro)

22. Juni: Salzburg gegen Al-Hilal in Washington DC (Ortszeit: 18 Uhr/AT: 0 Uhr): Tickets ab 42,79 Dollar (37,43 Euro)

26. Juni: Salzburg gegen Real Madrid in Philadelphia (Ortszeit: 21 Uhr/AT: 3 Uhr): Tickets ab 244,50 Dollar (213,85 Euro)

In manchen Spielen geht die FIFA sogar so weit, ganze Blöcke zu sperren, um peinliche Lücken auf den Tribünen zu vermeiden. Jene Zuschauer, die deshalb von 100-Dollar-Rängen in die untere 60-Dollar-Preisklasse ausweichen mussten, bekommen Teil-Rückerstattungen.