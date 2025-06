Klub-WM-Finale verspricht Mega-Halbzeitshow

Nach dem Vorbild der berühmten Superbowl-Halftime-Shows will auch die FIFA Klub-WM im Endspiel am 13. Juli ein Spektakel in der Halbzeit abliefern.

Fußball-Fans kommen diesen Sommer definitiv auf ihre Kosten: Die FIFA KIub-WM in den USA verspricht uns in den kommenden Wochen mit sportlichen Highlights zu versorgen. 32 Mannschaften aus aller Welt stellen sich ab 14. Juni dem Kampf auf der globalen Fußballbühne. Dabei darf allerdings auch der Show-Faktor nicht zu kurz kommen - das wird er im Endspiel am 13. Juli auf keinen Fall. Erstmals ist für das große Finale des Bewerbes eine Halbzeitshow geplant. Wir dürfen uns auf ein musikalisches Feuerwerk freuen.

Auftritte von J Balvin, Doja Cat & Tems

Inspiriert von den beliebten Halftime-Shows im Superbowl, will auch die FIFA mit ihrem Endspiel-Spektakel die ganze Welt in Partylaune versetzen. So soll, unter anderem, Latin-Superstar J Balvin im MetLife-Stadion in New Jersey ordentlich einheizen. Für den 40-Jährigen ist dies eine besondere Ehre: "Von Medellín (Anm. d. Red: J Balvins Geburtsort in Kolumbien) bis MetLife - ich fühle mich geehrt, die erste Halbzeitshow des Finales der FIFA Klub-Weltmeisterschaft als Headliner zu präsentieren. Es ist ein historischer Moment - für mich, für die lateinamerikanische Kultur und für jedes Kind, das große Träume hat."

Neben J Balvin werden auch GRAMMY-Gewinnerin und Multi-Platin Artist Doja Cat sowie die nigerianische Sängerin, Songwriterin und Plattenproduzentin Tems das Stadion zum Strahlen bringen. Die Halbzeitshow bietet uns allerdings nicht nur Mega-Unterhaltung, sie lässt mit Global Citizen als Produzent auch einen wohltätigen Zweck in den Vordergrund rücken. Global Citizen kämpft im Rahmen einer Partnerschaft mit der FIFA gegen extreme Armut und um einen besseren Zugang zu Fußball und Bildung für Kinder. Deshalb wird ein Dollar von jeder Eintrittskarte eines Klub-WM-Spieles an den FIFA Global Citizen Education Fund gespendet. Ziel ist es, am Ende 100 Millionen US-Dollar zu sammeln.