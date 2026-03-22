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Zuerst 20 Grad, dann Temperatursturz und Schnee

22.03.26, 21:33
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Genießen wir die Sonne noch, solange sie da ist! In Österreich steht ein massiver Wetterumschwung bevor, der uns nach milden Frühlingstagen wieder Schnee und kalte Temperaturen bringt.

Die kommende Woche startet in Österreich zweigeteilt. Am Montag beginnt der Tag in vielen Regionen noch recht sonnig, bevor sich im Bergland Quellwolken und lokale Regenschauer bilden. Die Schneefallgrenze liegt dabei noch hoch zwischen 1.200 und 1.600 Metern Seehöhe. Bei Höchstwerten von 12 bis 16 Grad bleibt es mild. Auch am Dienstag zeigt sich die Sonne oft, wobei es im Osten und in den Bergen zeitweise wolkiger wird. Die Temperaturen klettern hier sogar auf bis zu 18 Grad.

20 Grad am Mittwoch, dann Wettersturz und Schnee

Laut "ORF"-Meteorologen wird der Mittwoch sogar noch wärmer. Zur Wochenmitte liegen die Tageshöchstwerte zwischen 12 und 20 Grad. Im Osten und Südosten zieht lebhafter Südwind auf und an der Alpennordseite macht sich ein kräftig auflebender Westwind bemerkbar. Hier sind dann auch allmählich Regenwolken dabei. In der Nacht zum Donnerstag kommt es dann zum Wettersturz mit Regen, Schneefall und Sturm.

Winter-Comeback und Temperatursturz

Der Donnerstag bringt dann deutlich kühleres Wetter. Bei dichten Wolken regnet oder schneit es verbreitet, besonders an der Alpennordseite oft anhaltend. Die Schneefallgrenze verharrt in tiefen Lagen bis etwa 400 Metern. Mit Tageshöchstwerten zwischen nur 1 und 7 Grad wird es empfindlich kalt, im Gebirge wird es zudem stürmisch. Auch am Freitag bleibt es unbeständig mit wiederholten Schnee- und Regenschauern im Norden und Osten. Einzig in Osttirol darf man auf zeitweise Auflockerungen hoffen.

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