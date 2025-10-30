Alles zu oe24VIP
Wohnung in Flammen - drei Bewohner verletzt
Großeinsatz

30.10.25, 11:39
Ein Feuer in einem Mehrparteienhaus forderte drei Verletzte. Eine Frau musste mit der Drehleiter vom Balkon gerettet werden.

Salzburg. Die brenzligen Szenen ereigneten sich am Donnerstag im ersten Stock eines Mehrparteienhauses im Salzburger Stadtteil Langwied. Mehrere Bewohner wurden kurz vor fünf Uhr früh durch ein Feuer in einer Wohnung aus dem Schlaf gerissen und alarmierten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte herrschte bereits starke Rauchentwicklung. Zudem breiteten sich die meterhohen Flammen in das Stiegenhaus aus. Die Florianis sahen eine Frau auf einem Balkon, die sie sofort mittels Drehleiter retteten. Laut den Einsatzkräften wäre eine Rettung über das Stiegenhaus nicht möglich gewesen, weil der Gang stark verraucht war und sich das Feuer dort komplett ausgebreitet hatte.

Zwei weitere verletzte Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen, mussten aber gemeinsam mit der vom Balkon geretteten Frau ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schließlich rasch löschen. Zur Brandursache war vorerst noch nichts bekannt.

