Südafrika – das ist pure Lebensfreude & Genuss mit allen Sinnen. Raus aus dem grauen, kalten Österreich und rein in den Flieger.

Schließ deine Augen und wache im sommerlichen Südafrika wieder auf. Hier ist es nicht nur die Sonne, sondern auch die Freundlichkeit der Menschen, die das Herz erwärmt und dir sofort ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Südafrika Live again! – Erlebe einen Urlaub voll ungezähmter Lebensfreude!

1. Naturschönheiten

Legendäre Landschaften vom Tafelberg bis zum Krüger Nationalpark: Die Berge, Wälder, Küsten und Wüsten Südafrikas werden deine Augen verwöhnen und Seele streicheln. Viele dieser Sehenswürdigkeiten sind kostenfrei zugängig.

2. Schönwettergarantie

Im sonnigen Südafrika kannst du deine Outdoor-Aktivitäten in vollen Zügen und ohne Regenschirm genießen: ganzjährig Golf spielen oder einen der 3.000 Küstenkilometer entdecken.

3. Der Freiheitskampf

Auf den Spuren von Nelson Mandela, Hector Pieterson und anderen gefeierten Revolutionären: Erlebe den Freiheitskampf einer ganzen Nation – es wird dich berühren und inspirieren.

4. Über Nacht erreichbar

Südafrika ist nur einen Nachtflug entfernt und ganz ohne Jetlag erreichbar!

5. Regenbogen-Nation

Wie viele Farben hat der Regenbogen? So bunt und freundlich ist auch das Miteinander unterschiedlichster Nationalitäten und Kulturen in Südafrika. Hier gibt es elf offizielle Landessprachen!

6. Bezahlbar

Aufgrund des attraktiven Wechselkurses und der niedrigen Nebenkosten kannst du dir in deinem Südafrika-Urlaub traumhaften Luxus leisten. Und es bleibt dennoch genug Taschengeld übrig, um ausgiebig zu shoppen oder auf eine kulinarische Genusstour zu gehen.

7. Weltklasse der Möglichkeiten

Afro-Chic oder ursprüngliches Afrika? Ganz gleich was dir besser gefällt, du wirst immer liebevoll wohnen, essen & trinken - und tolle Menschen treffen.

8. Abenteuer

Hohe Gipfel erklimmen oder mit den Haien tieftauchen: Südafrika ist der beste Ort der Welt für das absolute Abenteuer! Bei über 130 Anbietern ist für jedes Nervenkostüm und jeden Geldbeutel etwas dabei.

9. Wilde Tiere

Vorsicht! Das Beobachten von Wildtieren kann süchtig machen. Der Einstieg erfolgt meist über die Big Five in allen Facetten, dann folgen Wale, Pinguine, Erdmännchen, Wildhunde, Vögel, Mistkäfer. Das Safari-Erlebnis gibt es in allen Preisklassen.

10. Vielfalt erleben

Erlebe die beeindruckende Vielfalt Südafrikas: Natur pur, faszinierende Tierwelten, beeindruckende Kulturen, atemberaubende Abenteuer, beispiellose Traditionen und ansteckend gastfreundliche Stimmung. Auf geht’s!