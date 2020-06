Entschleunigung in der Wildkogel-Arena

Die Wildkogel-Arena ist nach Corona-Pause bereit für den Sommer und die Urlaubsgäste.

Die beiden Nationalparkgemeinden Neukirchen und Bramberg in der Wildkogel-Arena freuen sich nach der unfreiwilligen Wartezeit nun schon auf die Gäste, die Sehnsucht haben nach Natur, Erlebnissen und Abenteuern.

Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern mit Achtsamkeit entdecken

Mehr Achtsamkeit und Entschleunigung sind angesagt. Alles wird ein wenig bedachter, langsamer angegangen. Der wohl größte Vorteil der Region liegt in ihrer Weitläufigkeit inmitten der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. An den Kraftplätzen fällt es leicht, auf Distanz zum Alltag zu gehen. Während die einen ihr „Lieblingsplatzerl“ im größten Schutzgebiet Österreichs entdecken, zieht es vor allem Familien und Höhenwander-Fans hinauf auf den Wildkogel auf der anderen Talseite. Der beste Aussichtsberg im Oberpinzgau mit zwei Bergbahnen, einem weitläufigen Höhenwandergebiet und vielen Familien-Erlebnisstationen bietet viel Abwechslung.

© Wildkogel-Arena

Miteinander auf den Sommer freuen

Neben dem Naturerlebnis kommt in der Wildkogel-Arena auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Beim Wandern kann man sich ohne Bedenken bei jedem Bach und Brunnen an reinem Quellwasser erfrischen. Auf den Almen werden typische Pinzgauer Schmankerln aufgetischt: Unter der Pinzgauer Sommersonne lassen sich auf den weitsichtigen Terrassen deftige Kasnockn, Kaspressknödel oder süße Apfelpofesen und Kaiserschmarrn in vollen Zügen genießen. Neukirchen und Bramberg sind zwei Nationalparkorte, in denen Gastfreundschaft, Kultur und Brauchtum, Zeit zum Reden und Zusammenhalt hochgehalten werden. Gemütliche Unterkünfte gibt es in der Wildkogel-Arena in allen Kategorien und für jedes Budget, vom gemütlichen Privatzimmer oder Appartement bis zum komfortablen Hotel.

© Wildkogel-Arena

Viele der Vermieter bieten bis mindestens 14 Tage vor Anreise kostenlose Stornierung bzw. Umbuchung - ohne Diskussion und ohne Angabe von Gründen. www.wildkogel-arena.at