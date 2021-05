Deine QualityTime in Galtür, Ischgl, Kappl & See.

Wer keinen Sommerurlaub von der Stange will, ist im Paznaun an der richtigen Adresse. Bereits beim Ankommen merkst du: Das wird der Beginn von einem ganz besonderen Abenteuer. Von Juni bis weit in den Oktober hinein genießt du deine QualityTime in den Tiroler Bergen. Wie du deinen Urlaub gestaltest, bleibt dabei ganz dir überlassen: Ob aktiv am Bike oder in Wanderschuhen, beim Genießen von Zweisamkeit inmitten der atemberaubenden Bergkulisse oder beim Herumtollen & Baden mit den Kids. Eins ist sicher: dieser Sommerurlaub wird unvergesslich!

Für Gipfelstürmer und Bike-Enthusiasten

Egal, ob zu Fuß oder mit dem Bike: Es geht Bergauf im Paznaun! Du tauchst direkt ein in das weitläufige Alpenpanorama, umgeben von zahlreichen 3000ern. 1.000 Wanderkilometer und 37 Bike-Strecken & Trails in allen Schwierigkeitsgraden warten nur noch darauf, von dir entdeckt zu werden. Für den absoluten Adrenalinkick, stehen zusätzlich Klettersteige & -routen in bester Qualität für dich bereit.

Kinderleichter Sommerurlaub

Im Paznaun ist es kinderleicht, die verschiedenen Vorstellungen von einem perfekten Sommerurlaub unter einen Hut zu bringen. Der Kids Club Paznaun (für Kinder bis 10 Jahre) sorgt für jede Menge Spaß und Spiel wie beispielsweise am Sunny Mountain Erlebnispark. Kids von 11 bis 16 werden die elternfreie Zone im Youth Club schätzen: Hier können sie sich beim Waterfun am Badesee oder beim Rafting so richtig austoben. Das Wochenprogramm bietet zudem zahlreiche Programmpunkte wie Klettern, Geo-Caching, Themenwanderungen und vieles mehr.

Bergseen & Ruheplätze

Abseits der Wanderwege und Mountainbikestrecken gibt es noch so viel mehr Möglichkeiten, den Sommerurlaub im Paznaun zu verbringen. Gemütliche Hütten mit Tiroler Schmankerl und glitzernde Bergseen, die nur darauf warten Besucher in ihren Bann zu ziehen. Ein Highlight ist der Berglisee - ein besonderes Naturjuwel oberhalb von Ischgl – wer ganz mutig ist, kann an einem heißen Nachmittag auch den Sprung ins kühle Nass wagen. Neu 2021: wer es etwas gemütlicher mag, kann sich zu zahlreichen Hütten & Plätzen im Paznaun den Aufstieg durch die Hüttentaxis erleichtern.

Sorgenfrei buchen & urlauben

QualityTime 100% sorgenfrei heißt es bei uns im Paznaun: so bieten zahlreiche Betriebe bei einer Online-Buchung über www.paznaun-ischgl.com eine kostenlose Stornierung oder Umbuchung bis 7 Tage oder kürzer vor Anreise an - gültig für Buchungen mit Anreisedatum zwischen Mai und Oktober 2021.

On Top: Silvretta Card in zwei Varianten



Erhältlich ohne Umwege - direkt beim Vermieter! Die Nutzung der Bergbahnen sowie des öffentlichen Nahverkehrs garantiert deine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Du willst mehr? Dann schnapp dir die Premium Card gegen einen Aufpreis und genieße zusätzliche Vorteile wie die Nutzung der Bergbahnen im Montafon, kostenlosen Biketransport, gratis Eintritt zum Badesee und viele weitere Vergünstigungen. Alle Infos zum Bergsommer im Paznaun!