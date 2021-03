Verbringen Sie Ihren Urlaub 2021 an den schönsten Reisezielen in Tschechien direkt am Wasser!

Egal ob Erholungsurlaub oder Aktivreise. Von Burg- und Schlossbesichtigungen über Wassersport bis hin zu Wander- und Radwegen durch malerische Landschaften bietet Ihnen eine Reise nach Tschechien alles, was Sie für einen unvergesslichen Urlaub benötigen. Diese Top 5 Reiseziele am Wasser in Tschechien dürfen in Ihrer Urlaubsplanung 2021 auf keinen Fall fehlen.

1. Boot fahren am Bata-Kanal in Südmähren

Der Bata-Kanal beeindruckt durch sein ausgeklügeltes technisches Bauwerk. Schrittweise entstand ein 51,8 km langer Schifffahrtsweg mit 13 Schleusen und über 20 Brücken mit Unterführungen. Den Kanal kann man entweder an Bord eines Ausflugsschiffes, des eigenen Bootes oder eines Leihbootes befahren. Entlang der Route kann man romantische Auen und Vogelschutzgebiete bestaunen oder in den Weinkellern in Petrov (Petrau) und Strážnice (Straßnitz) einkehren. Außerdem ist der Bata-Kanal ein beliebtes Ausflugsziel für Fahrradtouren, denn am Kanal führt ein 80 km langer Fahrradweg entlang. Unterwegs kann man sich im Wasser erfrischen, angeln oder an einem der kleinen Strände eine Pause einlegen.

Die Region um den Bata-Kanal bietet nicht nur Schifffahrten, sondern auch Besichtigungen von atemberaubenden Naturschutzgebieten, Burgen und Schlössern. Die Region Mährische Slowakei (Slovácko), durch die der Bata-Kanal fließt, wurde 2011 sogar mit dem europäischen EDEN-Preis für herausragende europäische Reiseziele ausgezeichnet.

2. Urlaub an der südböhmischen Riviera– am Moldaustausee

Der Stausee Lipno ist der größte seiner Art in der Tschechischen Republik. Dieser riesige See inmitten der herrlichen Natur des Böhmerwalds ist der perfekte Ort für einen Aktivurlaub. Vor allem in der Sommerzeit ist der Stausee besonders belebt. Direkt am See liegen die Ferienorte Frymburk und Černá v Pošumaví (Schwarzbach). Egal ob Radfahren, Inlineskating, Badevergnügen, Windsurfing, Yachting, Fischen oder einfach nur Herumliegen an einem der Strände, Lipno bieten Ihnen alles, was Sie für einen angenehmen Ferienaufenthalt benötigen.

Eine der beliebtesten Attraktionen des Ferienorts ist der so genannte Weg über Bäumen– ein Weg, der Sie aus der Tiefe des Waldes bis hinauf zu den Baumkronen in eine Höhe von 40 Metern führt. Das Ziel des angenehmen Spaziergangs über hölzerne Rampen ist ein Aussichtsturm, mit dessen Rutsche Sie bis zur Erde zurück abwärts sausen können. Das besondere Highlight am Weg über Bäumen ist die Aussicht über den Böhmerwald. Dieser bietet Ihnen viele spannende Ausflugsmöglichkeiten.

3. Kanu und Kajak fahren auf der Moldau in Südmähren

Eine Bootsfahrt auf der Moldau ist ein besonderes Erlebnis. Die Moldau ist der meistbefahrene Fluss Europas. Die 70 km lange Strecke wird im Sommer von tausenden Booten befahren. Die Moldau ist größtenteils von Wäldern umgegeben und seit 1997 ist sie und ihre Umgebung ein Naturschutzgebiet.

Zahllose Campingplätze und einige Pensionen ermöglichen einen gemütlichen Fünf-Tage-Trip inklusive Besichtigung der berühmten Moldaustädte Rožmberk, Český Krumlov (Unescostadt) und České Budějovice. Zu den lokalen Sehenswürdigkeiten zählen unter anderem das Kloster in Vyšší Brod, die Burg in Rožmberk, die Unescostadt Český Krumlov, das Kloster in Zlatá Koruna und die Burgruine Dívčí Kámen.

Auf der Moldau von Vyšší Brod nach Boršov befindet sich eine klassische Kanu- und Kajakstrecke. Aufgrund des Staussees kann der Wasserstand so reguliert werden, dass eine gute Befahrbarkeit bei trockenem Wetter aber auch bei Regen garantiert werden kann.

4. Urlaub am der südmährischen Adria

Der Stausee Vranov, der auch stolz „Mährische Adria“ genannt wird, ist ein beliebter Urlaubsort und liegt gleich hinter der niederösterreichischen Grenze. Man kann hier nicht nur baden, Boote und Tretboote leihen und verschiedene Sportarten ausprobieren, sondern auch Schlösser und Burgen in der Umgebung besichtigen. Außerdem können Sie noch etwas Abwechslung in ihr Programm bringen, indem Sie eine Bootsfahrt unternehmen. Die Umgebung des Nationalparks Podyjí (Thayatal) bietet Ihnen beeindruckende Impressionen.

Machen Sie einen Ausflug zu einem der wärmsten und saubersten Stauseen. Es erwarten Sie Attraktionen wie Wasserrutschen, Tretboote und Sandstrände, die einen allmählichen Eintritt ins angenehm warme Wasser gewährleisten.

Ein weiteres Highlight ist das Märchenschloss von Vranov nad Dyjí, umgeben von üppigem Grün des Nationalparks Podyjí, das man nach einer kurzen Wanderung erreicht. Das Schloss ist aus Märchenverfilmungen bekannt und gehört zu den wertvollsten Barockbauten Mitteleuropas.

5. Wassererlebnisse in der Liberecer Region

Der Mácha-See ist ein einzigartiges Strandbad mit weißem Sandstrand. Es handelt sich um einen künstlich angelegten See, in dem sich die beiden Inseln Myší und Kachní befinden. Die Wasserfläche wird umschlossen von vier großen Sandstränden. Die Liberecer Region gehört zu den bekanntesten Erholungsorten und Wassersportzentren. Sehr beliebt sind die Ausflugsbootsfahrten, die Wander- und Radwege und Bungee Jumping aus einer Höhe bis 50 m.

Die Region Česká Lípa ist aufgrund der Vielfalt der Landschaft attraktiv für Liebhaber von Wanderungen, Radwanderungen und Geschichte. Das Landschaftsbild wird vor allem durch viele Teiche unterstrichen. Viele Burgen und Schlösser belegen die reiche Geschichte dieser Region. Seit undenklichen Zeiten lebten hier bedeutende Adelsgeschlechte und viele Städte der Region gehörten zu Residenzstädten.

Alle weiteren Infos zum Thema Aktivurlaub in Tschechien finden Sie HIER.