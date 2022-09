× Adult Only Auszeit am Achensee

Einfach mal wieder für sich sein – alleine oder als Paar. Das Fünf-Sterne Posthotel Achenkirch in unmittelbarer Nähe zum Tiroler Achensee lädt Erwachsene für eine nachhaltige Auszeit zu sich ein, damit Geist und Körper wieder in Balance kommen.

Gemeinsam in die Ruhe der Natur beim Ausritt mit den Lipizzanern eintauchen. Die Gipfel beim Wandern oder Biken erobern. Selbstfürsorge beim Tai-Chi, Yoga und bei Behandlungen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) praktizieren. Oder zusammen in der großzügigen Wellnesslandschaft entspannen. Das Posthotel Achenkirch bietet alles, um mental und körperlich neue Kraft zu gewinnen.

© Posthotel Achenkirch ×

Romantik im Private-Spa

Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper: Diejenigen, die neue Kraft beim Blick nach innen tanken, haben beim Tai-Chi, Qi Gong oder bei der Meditation im Dojo Raum mit dem Shaolin-Meister dazu Gelegenheit. Der Fokus auf das Leben im Hier und Jetzt ist dabei zentral und die Anstrengungen des Alltags rücken schnell in den Hintergrund. Ergänzend wirken Behandlungen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), der TCM-Fachärztin des Hauses, Hu Ji, die den Energiefluss stimulieren, um das innere Gleichgewicht wiederherzustellen. Auch in der 7.000 Quadratmeter großen Wellnesslandschaft entspannen Erwachsene im Ying Yang Pool und im Versunkenen Tempel. Bei einer Buchung von drei Nächten erhalten Gäste bei dem Angebot „Romantik, Natur & Erholung pur“ eine Paarbehandlung im Private-Spa dazu. Nach einer wohltuenden Meersalzbehandlung folgt ein Entspannungsbad zu zweit, um gemeinsam abzuschalten.

© Posthotel Achenkirch ×

Golf, Tennis und mehr

Auch beim umfangreichen Sportangebot im Posthotel Achenkirch lässt es sich nachhaltig abschalten: Auf dem hoteleigenen 9-Loch Golfplatz lässt sich am Handicap feilen und der Blick in die Weite auf das Karwendelgebirge schweifen. Auf den Tennisplätzen wie auch in den Indoorhallen wird beim Tennis und Squash der Kopf frei oder beim Ausritt durch die wunderschöne Natur mit den erhabenen Lipizzanern aus der eigenen Zucht des Hotels. Der nahegelegene Tiroler Achensee macht das Adults-only Posthotel zum perfekten Ausgangsort zum Wandern, Biken und im Winter auch für Schneeschuhwanderungen, und zum Lang- und Skilaufen.