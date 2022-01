Ein Urlaub mit der ganzen Familie in den Bergen ist etwas ganz Besonderes - wunderbar, vielseitig, aufregend und spannend zugleich.

Die umliegenden Berge laden auf unvergessliche Winter-Abenteuer ein. Und das SONNE´n ALL INCLUSIVE Angebot (inkl. Getränke) lässt dabei keine Wünsche offen.

Machen Sie jetzt mit und gewinnen Sie einen Gutschein für zwei Übernachtungen für zwei Erwachsene und zwei Kinder im All inclusive Familienzimmer im Hotel DIE SONNE ****Superior (Saalbach)!

SUPER SONNE ALL INCLUSIVE

Der Rundum-Service zum Wohlfühlen: Bereits beim Frühstücksbuffet kommen vorwiegend regionale Bio-Produkte auf den Tisch. Am Mittag / Nachmittag gibt es süße und herzhafte Schmankerl für den Hunger zwischendurch. Und am Abend lassen die fünfgängigen Genussmenüs mit vielen Highlights, die es auch auf Wunsch vegan, gluten- und laktosefrei gibt, ohnehin keine Wünsche offen. Die perfekte Ergänzung: Das außergewöhnliche SUPER SONNE ALL IN Getränkeangebot, denn alle Getränke sind bereits im Preis inkludiert (8.00 – 24.00 Uhr).

Familienspaß pur!

Die SONNENOASE lädt Große wie Kleine zum Relaxen ein: Im gemütlichen Ruhebereich, auf der Infrarot-Familien-Insel oder gar im Familien-Outdoor Spaß-Whirlpool für bis zu zwölf Personen. Besonders entspannend ist die bequeme Liegewiese im SONNE-Hallenbad. Hier kann die ganze Familie zusammen so richtig chillen.

Aktivprogramm und Wellness

Fun und Action bietet der SONNE Mini-Club an sieben Tagen die Woche sowie das tägliche SONNE´n Aktivprogramm von Yoga über Wanderungen, Ski- und Rodelausflüge uvm. Und während die Kids neue Freunde im Kidsclub finden, haben Mama & Papa genügend Zeit, um im SPA Bereich zu entspannen: Das SONNENHAUS mit außergewöhnlicher finnischer Hochsitzsauna, Infrarot-Kabine, Sole-Dampfbad sowie chilligen Wasserbetten und iPads lädt zum Verweilen ein. Oder im Zirben SPA den Alltag hinter sich lassen und neue Kraft und Vitalität für Körper und Geist tanken. Bei einer Massage, Kosmetik- oder Köperbehandlung lassen Sie los und spüren neue Energie. Die beruhigende, entspannende und befreiende Wirkung der "Königin der Alpen" ist legendär.

Skivergnügen

Zwei SUPER SONNE Inclusive-Taxis bringen Gäste im Winter jederzeit und super-bequem zu den Skiliften im lässigsten Skigebiet Österreichs: Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn bietet mit seinen unglaublichen 270 bestens präparierten Pistenkilometern Wintervergnügen der Extraklasse – egal ob gemütlicher Aussichtsliebhaber oder pistenhungriger Aktivurlauber. Die Skipiste führt direkt bis zum Hotel DIE SONNE und macht den Skiurlaub komfortabler denn je.

Kontaktdaten



ALL INKLUSIVE Hotel DIE SONNE****S

Familie Schwabl

Altachweg 334, A - 5753 Saalbach

T: +43 (0) 6541 7202

Email: saalbach@hotel-sonne.at

www.hotel-sonne.at