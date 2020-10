Die modernen und hellen Zimmer sind mit Fichten- und Zirbenholz ausgekleidet. Dadurch duftet es angenehm beruhigend nach Wald. Leinen und Loden geben Geborgenheit und strahlen Wärme aus. Alle Zimmer und Suiten im Hotel haben eine eigene Relaxzone mit Berg- oder Talblick, Balkon oder Terrasse. Die 41 Châlets eröffnen von jedem Zimmer und der Sonnenterrasse aus faszinierende Ausblicke in die Osttiroler Bergwelt. Vier bis acht Personen finden in den Châlets alles, was das Herz begehrt: großzügige Wohn-Küchenbereiche mit offenem Kamin, vier Schlafzimmer und ein Panorama-Bad mit Blick in die Bergwelt, eine Sonnenterrasse und ein kleines privates Spa.