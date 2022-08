× Auf nach Poysdorf, der Weinstadt und Sekthochburg Österreichs!

Im nordöstlichen Niederösterreich liegt Poysdorf, die idyllische Weinstadt im Weinviertel.

Seit hunderten von Jahren prägt der Weinbau die sanft-hügelige Landschaft: Weingärten und Kellergassen – soweit das Auge reicht. Beschilderte Rad- und Wanderwege laden ein, die Gegend zu erkunden. Moderne E-Bikes und Crossräder können vor Ort geliehen werden.

Das Vino Versum ist das touristische Zentrum Poysdorfs und die erste Anlaufstelle um die Weinstadt und Sekthochburg Österreichs zu entdecken.

In diesem NÖ TOP-Ausflugsziel erlebt man die Welt rund um Rebe, Traube und Wein: bei einem Besuch der WEIN+TRAUBEN Welt, einer Kellergassenführung, Traktorrundfahrt oder E-Bike-Tour durch die malerische Weinlandschaft Poysdorfs. Sehenswert ist die Sektwelt Riegelhofer in der Kellergstetten oder eines der renommierten Poysdorfer Weingüter. Der Besuch im Weinmarkt darf dabei ebenso wenig fehlen: über 300 hervorragende Weine aus Poysdorf stehen zur Wahl, 30 davon in der Verkostung. Zum Abschluss bietet sich eine Einkehr beim Heurigen an: gemütliche Atmosphäre und Weinviertler Schmankerl, so lässt sich der Tag genussvoll ausklingen.



„POYSDORF Erlebnis“: Hervorragende Weine und idyllische Kellergassen entdecken

Das Paket „POYSDORF Erlebnis“ ist eine Gelegenheit, die hervorragenden Weine sowie idyllischen Kellergassen zu entdecken. Das Erlebnispaket beinhaltet einen Traktorshuttle, eine Kellergassenführung mit Weinprobe, eine Weingartentour mit Winzer inklusive zweier Weinproben und eine Fahrt zum Weingut des Winzers mit Betriebsbesichtigung und drei weiteren Weinproben sowie Brot. Zusätzlich gibt es eine Flasche Grüner Veltliner Weinviertel DAC als Präsent. Zur Auswahl stehen zahlreiche Fixtermine bis September. Das Angebot kann ab einer Gruppengröße von sechs Personen auch jederzeit auf Anfrage gebucht werden. Das „Poysdorf Erlebnis“ dauert rund drei Stunden und kann mit einer Heurigenjause im Anschluss ergänzt werden.

Weitere Informationen zum Paket „Poysdorf Erlebnis“ gibt es unter: https://www.vinoversum.at/poysdorf/poysdorf-erlebnis

Erlebnispaket „Prickelnde WEINSTADT“: Sekt, Frizzante und mehr!

Das Paket „Prickelnde WEINSTADT“ ist ein einmaliges Erlebnis, bei dem Poysdorf – die Sekthochburg Österreichs – die prickelnde Seite der Weintrauben zeigt. Das Erlebnispaket beinhaltet eine Führung durch die Sektwelt, ein Mittagessen im Kolpinghaus, eine geführte Riedenwanderung mit einem Glas Frizzante, eine prickelnde Verkostung im Weinmarkt mit drei Gläsern Sekt, zwei Gläsern Frizzante sowie Brot. Als Abschluss erhält jeder Teilnehmer eine Flasche Poysdorfer Stadtsekt als Präsent. Das Erlebnis ist ab einer Gruppengröße von sechs Personen jederzeit auf Anfrage buchbar.

Weitere Informationen zum Paket „Prickelnde Weinstadt“ gibt es unter: https://www.vinoversum.at/poysdorf/prickelnde-weinstadt/

„Erlebnis MARILLE“: Alles über die süße Frucht

Hätten Sie´s gewusst? Das Weinviertel ist das größte Marillenanbaugebiet Österreichs. Bei diesem Erlebnispaket bringt Sie der Traktorshuttle direkt in die Marillengärten der Obstbaumschule Schreiber, wo Sie anschließend bei einer Wanderung alles rund um die Marille erfahren. Danach fährt Sie der Traktor zurück zum Vino Versum, wo verschiedenste Poysdorfer Marillenprodukte (hergestellt von Simone Schuckert) verkostet werden, wie zB Marillensenf, Marillennektar, Marillenbalsamessig oder Marillenschnaps.

Mehr zu "Erlebnis MARILLE" hier: https://www.vinoversum.at/poysdorf/erlebnis-marille/

Informationen zu allen touristischen Angeboten in Poysdorf unter: www.vinoversum.at