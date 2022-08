Feinsandige Karibikstrände, das zweitgrößte Korallenriff der Welt, dichter Dschungel und spektakuläre Mayastätten. National Geographic und Lonely Planet haben Belize zu einem der Top-Reiseziele für 2022. Wir zeigen Ihnen, wieso.

Heute schnorcheln wir mit Wasserschildkröten, vor zwei Tagen haben wir auf dem Rücken eines Pferd den Regenwald erobert, und übermorgen werden mystische Maya-Ruinen erkundet. Kaum zu glauben, wie vielfältig ein so kleines Land sein kann.

Belize, dieses Juwel in Mittelamerika, ist in etwa so groß wie Niederösterreich, und dabei unglaublich abwechslungsreich. Hier trifft entspanntes Karibik-Feeling auf echte Dschungel-Abenteuer. Folgen Sie uns - in die schönsten Regionen und zu den aufregendsten Orten.

Belize

Wer zum allerersten Mal nach Zentralamerika reist, für den ist Belize der perfekte Einstieg. Das Land ist klein, sicher und die Infrastruktur gut ausgebaut. Wenn man nicht ohnehin in einer organisierten Gruppe unterwegs ist, kann man sich auch hier problemlos auf eigene Faust - mit dem Mietwagen oder den öffentlichen Bussen - auf den Weg machen. Außerdem ist Englisch die offizielle Amtssprache, somit kommt man in Belize auch ohne Spanischkenntnisse hervorragend zurecht.

Die Natur spielt hier die Hauptrolle, mit ihrer unendlichen Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Ganze 40 Prozent der Landesfläche stehen unter Naturschutz, so auch das Mountain Pine Ridge Forest Reserve ganz im Westen, an der Grenze zu Guatemala. Hier beginnt unsere Tour.

Vom Flughafen in Belize City geht es hinauf bis auf über 1.100 Meter Höhe. Zunächst sind wir umgeben von dichtem Regenwald, weiter oben geht die Vegetation in einen Pinienwald über. An einem der zahlreichen Flüsse liegt die herrliche Gaia River Lodge, die in den nächsten Tagen unser Ausgangspunkt für spektakuläre Touren wird.

Wir paddeln mit dem Kanu über den nahegelegenen Macal River, reiten auf Pferden über schmale Pfade durch den Dschungel, entdecken versteckte Wasserfälle. Außerdem liegen die Maya-Ruinen von Xunantunich sowie die atemberaubende ATM Höhle in dieser Region.

Unsere Route führt uns in weniger als drei Stunden weiter an die Karibikküste im Osten, wo in der kleinen Ortschaft Hopkins relaxtes Beach-Life zelebriert wird. Einige Tage Entspannung am Strand tun richtig gut, denn bald es weiter zu den nächsten Abenteuern. Hier ums Eck findet man die größte Jaguar-Population der Welt.

Die Großkatzen leben im Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary in freier Wildbahn, aber geschützt vor Wilderern. Auch der spektakuläre Mayflower Bocawina Nationalpark befindet sich hier, mit zahlreichen Wanderrouten zu wunderschönen Wasserfällen durch den dichten Dschungel.

Der letzte Stopp ist das Belize Barrier Reef draußen im Karibischen Meer. Mit einer Länge von rund 260 Kilometern ist es das zweitlängste Korallenriff der Welt. Ein lebender Organismus aus über 100 Korallenarten, der mehr als 500 Fischarten, Haien, Rochen, Delfinen und Schildkröten Heimat bietet. Entlang des Riffs haben sich aus Korallen- und Sandablagerungen hunderte kleine Inseln gebildet.

Die meisten davon unbewohnt, einige perfekt touristisch erschlossen, und ein paar wenige als exklusive Hideaways. Ob beim Schnorcheln oder beim Tauchen, spektakuläre Unterwasserbegegnungen sind am Riff garantiert. Wir begegnen zahlreichen Wasserschildkröten, eleganten Eagle-Rays und natürlich unzähligen bunten Fischen. In Belize ist auch die Vielfalt unter Wasser wahrlich beeindruckend.

Anreise

Die Anreise erfolgt unter anderem über die USA, Kanada oder Mexiko zum internationalen Flughafen Belize City. www.checkfelix.com

Schlafen

Gaia River Lodge. Eine herrliche Lodge mit privaten Cabanas am Flussufer, inmitten des Mountain Pine Ridge Forest Reserve. Die berühmten Big Rock Waterfalls liegen gleich ums Eck. Weitere Ausflüge, die sich von hier aus anbieten: Eine Kanu-Tour am Macal-River, Pferde-Trekking und Ziplining durch den Dschungel, sowie die Erkundung der Maya-Ruinen von Xunantunich. Ab ca. 170€/Nacht. www.gaiariverlodge.com

The Lodge at Jaguar Reef. Direkt am Strand liegen die modern-schicken Unterkünfte dieser Lodge, einige mit privatem Pool. Das Hotel ist idealer Startpunkt zu Ausflügen ins Jaguar Reserve und in den Mayflower National Park, wo viele Wanderwege zu versteckten Wasserfällen im Dschungel führen. Ab ca. 270€/Nacht. www.jaguarreefbelize.com

Erleben

Xunantunich: In der Nähe des Städtchens San Ignacio, an der Grenze zu Guatemala, liegen diese Maya-Ruinen mitten im Dschungel. Rund 25 Tempel- und Paläste wurden hier wieder freigelegt und geben Einblick in eine Jahrtausendealte Kultur.

Lamanai: Diese ehemalige Maya-Stadt erreicht man nach einer rund einstündigen Bootsfahrt auf dem New River. Während man mit dem Guide die Ruinen der Paläste und Tempel im Regenwald erkundet, melden sich in den Baumkronen immer wieder lautstark die Brüllaffen zu Wort.

Unterwasserwelt: Als Geheimtipp für Taucher und Schnorchler gilt das Meeresschutzgebiet South Water Caye. Es liegt im Süden des Landes und von Touristen noch weitgehend unentdeckt. Mit ein bisschen Glück hat man in den Monaten April bis Juni die Möglichkeit, mit den anmutigen und friedlichen Walhaien zu schwimmen.

Kurz-Check

Währung: Die Landeswährung ist der Belize Dollar. 1 US-Dollar entsprechen 2 Belize Dollar, auch US-Geldscheine werden im ganzen Land akzeptiert.