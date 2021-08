Hoch über dem Alltag

Wenn 100 Kilometer Wanderwege vor einem liegen. Wenn 20 Almen auf einen Besuch warten. Wenn beeindruckende Gipfel erkundet werden wollen. Dann ist man ganz oben angekommen – beim Sommerurlaub in Obertauern auf 1.664 Metern Seehöhe.

© Tourismusverband Obertauern ×

Der Gipfel der Glücksgefühle ist wohl für jeden Menschen etwas anderes: Das können Yoga-Übungen auf sattgrünen, blühenden Almwiesen im Angesicht majestätischer Berge sein. Oder brennende Waden nach 123 Kilometern und 4.500 Höhenmetern auf dem Mountainbike-Rundweg Stoneman Taurista. Die erste Bergtour mit dem jüngsten Kind im Kinderwagen, das vor Begeisterung jauchzt, wenn es weidende Kühe sieht. Am Ufer eines kristallklaren Bergsees die Spiegelbilder der dahinziehenden Sommerwölkchen betrachten und spüren wie der Stress des Alltags von einem abfällt. Viele, ganz persönliche Glücksmomente erwarten die Gäste in Obertauern.

© Tourismusverband Obertauern ×

Gipfelerlebnisse in Obertauern

Zwei Bergbahnen, die Grünwaldkopfbahn und die Hochalmbahn, sind bei gutem Wetter täglich in Betrieb und erleichtern Wanderern den Aufstieg, sodass Gipfelerlebnisse auch für diejenigen möglich sind, die nicht täglich im Fitnessstudio trainieren. Kinderwägen, Hunde und Mountainbikes werden kostenlos transportiert. Über 280 km Wanderwege führen zu Gipfeln mit fantastischer Aussicht, zu urigen Almen, stillen Bergseen und atemberaubenden Naturschauspielen wie dem Johanneswasserfall.

© Tourismusverband Obertauern ×

Eine virtuelle Reise durch die Bergwelt von Obertauern

Auf kinderwagentauglichen Wanderwegen können auch Familien mit kleinen Kindern die Hochgebirgslandschaft erkunden. Beliebte Wanderziele sind die vielen gemütlichen Almhütten, in denen sich die Wanderer mit herzhaften Bretteljausen und anderen regionalen Köstlichkeiten stärken können. Auch drei der 31 Etappen des Salzburger Almenweges, der auf 350 Kilometern 120 Almen im Salzburger Pongau miteinander verbindet, führen durch die Bergwelt von Obertauern.

© Tourismusverband Obertauern ×

Sommerprogramm in Obertauern

Auch heuer gibt es für Sommergäste bis zum 19. September ein wöchentlich wiederkehrendes Sommerprogramm. Zu den Aktivitäten gehören verschiedene geführte Wanderungen, darunter Kräuter- und Wasserwanderungen, Bergyoga, der Workshop „Überleben in der Wildnis“ oder Einblicke ins Leben auf der Alm.

© Tourismusverband Obertauern ×

Jeder Lauf ein Abenteuer

Faszination Trailrunning: Abseits von asphaltierten Wegen beflügelt die abwechslungsreiche Trendsportart zu neuen Höhen, bei dem das Erleben der Natur an erster Stelle steht. Der herausfordernde Geländelauf trainiert nicht nur den gesamten Körper, sondern befreit den Kopf, mindert den Stress und unterstützt bei der Entspannung. Jeder Lauf gleicht einem Abenteuer, bei dem man der Natur ein Stück näherkommt.

© Tourismusverband Obertauern ×

So auch in Obertauern, wo jeder Trail Run zum Naturspektakel wird: Vorbei an wilden Wasserfällen und beeindruckenden Schluchten, über blühende Almwiesen und schroffe Berghänge hin zu imposanten Gipfelkreuzen und smaragdgrünen Bergseen, bieten sich spektakuläre Aussichten. Im Einklang mit der Natur kommen Trail Runner auf 133 Kilometern und 8 ausgeschilderten Strecken in Obertauern voll auf ihre Kosten. Von Cross Adventure bis hin zu Cross Trail fordern die Pfade Anfänger und Könner gleichermaßen.