Traumurlaub 2022

Nach 1,3 Millionen Touristen und sieben Hoteleröffnungen im Jahr 2021, steht auch 2022 ganz im Zeichen der Erholung der Reiseindustrie. So werden in den kommenden Monaten diverse neue Resorts Gäste aus aller Welt auf den Malediven willkommen heißen.

Das sind die Highlights der geplanten Neueröffnungen auf den Malediven im Jahr 2022.

OBLU XPERIENCE Ailafushi

Auf Divehi, der Landessprache der Malediven, bedeutet „Aila“ Familie und „Fushi“ Insel. Die Insel Ailafushi und das OBLU XPERIENCE Ailafushi ist ein entspannter Ort, an dem Familien, Freunde, Paare und die Generation der Millennials einen stressfreien Urlaub inmitten der ruhigen Schönheit des Indischen Ozeans genießen können. Das pulsierende 4-Sterne-Full-Inclusive-Resort liegt nur 15 Minuten vom internationalen Flughafen Malé entfernt und verfügt über 268 Unterkünfte in vier Kategorien. Gäste können sich auf einen nahtlosen Aufenthalt mit wertorientierten Dienstleistungen, intelligenten Technologien und reichlich Entspannung und Abwechslung freuen. Die Eröffnung für Mai 2022 geplant.

OBLU SELECT Lobigili

Das Inselresort OBLU SELECT Lobigili, eröffnet im April 2022 und ist ein Paradies, das nur Erwachsenen vorbehalten ist. In der Landessprache Dhivehi bedeutet Lobigili „Insel der Liebe”. Mit insgesamt 68 schicken Villen am feinsandigen Strand und über dem türkisfarbenen Wasser eignet sich die Insel ideal für eine erholsame, romantische Auszeit. Die tropische Umgebung und die stilvoll gestalteten Räumlichkeiten bescheren Gästen ein Gefühl der Abgeschiedenheit. Highlight ist das Only Blu Underwater Restaurant, das Besucher auf eine einzigartige, multisensorische Kulinarikreise entführt. Es bietet Gourmetküche mit prickelndem Champagner vor einer farbenfrohen Kulisse von Meeresbewohnern. Wie zum Schwesterresort auf Ailafushi, benötigt man mit dem Speedboat 15 Minuten zum Malé International Airport. Die Eröffnung ist bereits Ende Februar 2022 geplant.

Avani+ Fares Maldives Resort

Das Avani+ Fares Maldives Resort ist das erste Hotel der Marke Avani auf den Malediven. Es befindet sich auf den Fares Inseln im Baa-Atoll, welches für seine lebendige Artenvielfalt bekannt ist. Die naheliegende Tauch-Location Ahivafushi Beyru ist ein Eldorado zum Schnorcheln und Tauchen. Gäste können in 200 Unterkünften entspannen, von Standardzimmern bis hin zu Villen. Erreichbar ist das Avani+ Fares Maldives entweder durch einen 45-minütigen Flug mit dem Wasserflugzeug oder per Inlandsflug zu einem nahegelegenen Flughafen, gefolgt von einer 30-minütigen Fahrt mit dem Schnellboot. Eröffnen soll das Resort im August 2022.

Madifushi Private Island

Madifushi Private Island wird vermutlich im Laufe diesen Jahres im Meemu-Atoll, welches für seine Reiche Flora und Fauna bekannt ist, eröffnen. Gäste erreichen das Resort nach einem 35-minütigen Flug mit dem Wasserflugzeug. Vor Ort erwarten sie besondere Aktivitäten wie Schwimmen mit Walhaien oder Mantarochen, modern gestaltete Unterkünfte, die sich harmonisch in die natürliche Umgebung einfügen, Wellness und vieles mehr. Jede Villa oder Suite verfügt über eine Terrasse mit privatem Pool, direkten Zugang zum Indischen Ozean oder über einen eigenen Strandabschnitt. Madifushi Private Island bietet Gästen ein Höchstmaß an Privatsphäre und die Möglichkeit, tief in die Natur und die maledivische Kultur einzutauchen.

Hilton Maldives Amingiri

Mit der Eröffnung des Hilton Maldives Amingiri im dritten Quartal 2022, debütiert die Marke Hilton Hotels & Resorts auf den Malediven. Bereits jetzt betreibt Hilton mit dem Conrad Maldives Rangali Island Resort, Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi Resort und dem SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton, drei Resorts in der beliebten Reisedestination. Das neue Hilton Maldives Amingiri wird über 109 Villen verfügen, die alle, sowohl als Strand- als auch als Wasservilla, mit einem privaten Pool locken. Zudem können sich Gäste auf sechs Restaurants und Bars freuen, in denen kein kulinarischer Wunsch unerfüllt bleibt. Mit einigen Restaurants richtet sich das Resort auch bewusst an Familien mit Kindern verschiedener Altersgruppen. Gäste erreichen das Resort, welches im Nord-Malé-Atoll liegt, durch eine kurze Fahrt mit dem Speedboat.

Zu den weiteren Neueröffnungen im Jahr 2022 auf den Malediven zählen die folgenden Resorts:

Address Madivaru Maldives Resort & Spa

Gran Meliá Huravee

Maniyafaru Resort

OZO Maldives

Tolarno Maldives Kunaavashi Resort

Zazz Escapes Maldives

Einreiseregeln auf die Malediven

Für die Hinreise auf die Malediven benötigt man wie gewohnt einen negativen COVID-19 PCR Test, der nicht älter als 96 Stunden ist. Binnen 48 Stunden vor der Einreise muss zudem eine Gesundheitserklärung online eingereicht werden.

Reisende werden bei Ankunft auf den Malediven nicht unter Quarantäne gestellt. Sollten Passagiere jedoch Symptome aufweisen, wird ein PCR-Test vorgenommen, dessen Kosten selbst zu tragen sind. Zudem ermutigen die lokalen Behörden Reisende dazu, bei der Einreise die App „TraceEkee“ auf ihrem Smartphone zu installieren.

Umfangreiche Informationen zur Einreise auf die Malediven stehen online zur Verfügung.