Überwintern im Warmen ist heuer beliebter als je zuvor.

Ganz egal, ob als Langzeit-Urlaub oder in Form einer Workation: Möglichkeiten, die kühle Jahreszeit im Warmen zu verbringen, gibt es viele. Wir zeigen Ihnen die perfekten Destinationen für einen sommerlichen Winter, ganz ohne Heizkosten und für jeden Geldbeutel geeignet.

Das perfekte Klima auf den Kanarischen Inseln

© Michael Mrozek - Unsplash ×

Baden im Dezember, Vulkanwein statt Glühwein – wer in der kalten Jahreszeit lieber Sandburgen statt Schneemänner baut, ist auf den Kanarischen Inseln genau richtig. Im ewigen Frühling herrschen das ganze Jahr über Durchschnittstemperaturen um die 25 Grad, dazu kommen acht Sonnenstunden täglich. Neben dem milden Klima überzeugen die acht Inseln des Archipels mit abwechslungsreichen Landschaften, einer grandiosen Tier- und Pflanzenwelt und mit ihrer guten Erreichbarkeit vom europäischen Festland aus. Von den bizarren Vulkanlandschaften auf Lanzarote, über die weltberühmten Dünen von Maspalomas auf Gran Canaria, bis hin zum verwunschenen Lorbeerwald auf La Gomera ist hier für jeden Geschmack garantiert etwas dabei.

Überwintern in Australien

© Visit Victoria ×

Wem der Winter in Österreich mit seiner Kälte und den grauen Tagen zuwider ist, für den lohnt sich ein Blick auf die Südhalbkugel der Erde. Hier verhalten sich die Jahreszeiten bekanntlich genau umgekehrt: wenn bei uns also Winter ist, ist in Australien Hochsommer. Besonders im Südosten des riesigen Landes, im Bundesstaat Victoria, sind die Temperaturen rund um den Jahreswechsel mit 25 bis 30 Grad sehr angenehm. Darüber hinaus bietet die Region eine einmalige Mischung aus jahrtausendealter Kultur, herrlicher Kulinarik, grandioser Natur und hippen Lifestyle. Die Hauptstadt von Victoria ist die lebhafte Metropole Melbourne, die regelmäßig als lebenswerteste Stadt der Welt ermittelt wird. Eines der landschaftlichen Highlights wiederum ist die spektakuläre Felsformation der Zwölf Apostel an der Great Ocean Road.

Workation in Ägypten

© Orascom Hotels Management ×

Genussvolle Auszeit am Roten Meer: Nur 22 Kilometer vom Flughafen Hurghada in Ägypten entfernt befindet sich die Lagunenstadt El Gouna. Direkt am zehn Kilometer langen, feinen Sandstrand gelegen und geprägt durch viele kleine Lagunen, Brücken und Palmen, glänzt der Urlaubsort mit 18 Hotels, mehr als 100 Restaurants und unzähligen Sport- und Freizeitangeboten. Das ganzjährig warme Klima und selbst im Dezember noch neun Sonnenstunden täglich, machen die Stadt zu einem El Dorado für Wassersportler - ob Tauchen, Kitesurfen oder Tiefseefischen. Für alle, die die kalte Jahreszeit gerne im Warmen verbringen möchten, hält El Gouna verschiedene Angebote und Packages parat. Das „Work with a View“-Paket zum Beispiel bietet Berufstätigen nicht nur den Aufenthalt in einem der teilnehmenden Hotels, sondern zusätzlich den Zugang zu den modernen Co-Working-Spaces in der Stadt. Außerdem bietet El Gouna seinen Gästen ab einem 4-wöchigen Aufenthalt spezielle Langzeitangebote. Die Preise starten ab 50 € für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück in einem 4-Sterne Downtown Hotel.

Auf Mallorca in der eigenen Finca

© fincallorca ×

Auch auf der Balearen-Insel lässt es sich ideal überwintern. Nach einer kurzen Anreise genießt man hier warme Temperaturen und durchschnittlich sechs Sonnenstunden pro Tag. So entscheiden sich jedes Jahr viele Österreicher*innen für Strand-Spaziergänge und Tapas anstatt Regen und Schnee. Ob Entspannung in völliger Privatsphäre oder Workation auf der Insel: eine eigene Finca bietet viele Vorteile für den Langzeitaufenthalt. Es gibt ausreichend Platz zum Wohnen und Relaxen, sowie einen ruhigen Arbeitsplatz für Sonnenhungrige, die ihren Alltag für längere Zeit ins Ausland verlegen. Der führende Finca-Vermittler fincallorca bietet mit über 400 Häusern zur Langzeitmiete eine große Auswahl. Beispielsweise lockt die Finca „Son Carrio Nou“ im Osten der Insel mit einem großen Outdoor-Bereich und gut ausgestatteter Außenküche, einem beheizbaren Pool und einer Sauna für kühlere Inseltage.

Im Winter nach Dubai

© DTCM ×

Dubai – das ist viel mehr als Luxus und Reichtum. Sonne, Wärme und eine kulturelle Vielfalt begeistern Dubai Fans und alle, die zum ersten Mal das Emirat besuchen kommen, gleichermaßen. Mit regelmäßigen Eröffnungen, wie dem Museum of the Future oder dem spektakulären Atlantis The Royal, setzt das Emirat kontinuierlich Maßstäbe in Sachen zukunftsorientierter Innovationen. Auch neue Formen des Reisens, wie Longstay oder Workation, finden in der Wüstenstadt hohen Anklang. Das Rove La Mer zum Beispiel bietet Urlauber*innen Angebote für Aufenthalte von mehreren Wochen am Stück.