Schon zum sechsten Mal ist Qatar Airways heuer im renommierten „Skytrax“-Ranking zur „Airline of the Year“ gekürt worden. Außerdem gibt es fünf weitere Auszeichnungen, unter anderem für die beste Business Class der Welt.

Jahr für Jahr wartet die Airline-Branche gespannt auf das neue Ranking der internationalen Luftfahrt-Bewertungsorganisation „Skytrax“. Ordentlich abgeräumt bei den Auszeichnungen – sie gelten als die „Oscars der Luftfahrtindustrie“ - hat heuer wieder einmal Qatar Airways. Die Fluggesellschaft steht weiterhin an der Spitze der Branche und hat den prestigeträchtigen Preis als „Airline of the Year“ bereits zum sechsten Mal gewonnen (2011, 2012, 2015, 2017, 2019 und nun 2021). Darüber hinaus gibt es fünf weitere Auszeichnungen, darunter „World's Best Business Class“, „World's Best Business Class Airline Lounge", „World's Best Business Class Airline Seat", „World's Best Business Class Onboard Catering" und „Best Airline in the Middle East“.

© Qatar Airways ×

"Eine unglaubliche Leistung"

Stolz auf diese Ergebnis ist natürlich auch Qatar Airways Group Chief Executive, Seine Exzellenz Akbar Al Baker: „Zum sechsten Mal als beste Fluggesellschaft der Welt ausgezeichnet zu werden, ist eine unglaubliche Leistung für unsere Fluggesellschaft, und ich möchte unseren treuen Passagieren für diese Auszeichnung danken. Nachdem wir eines der schwierigsten Jahre in der Geschichte der Luftfahrt hinter uns haben, ist diese Auszeichnung eine angemessene Anerkennung für die harte Arbeit der gesamten Qatar-Airways-Familie zum Wohle unserer Passagiere.“

© Qatar Airways ×

Über Qatar Airways

In Deutschland bietet Qatar Airways neun wöchentliche Flüge ab München sowie zwei tägliche Flüge ab Frankfurt und fünf wöchentliche Flüge ab Berlin an. In Österreich fliegt die Airline einmal täglich ab Wien. Zürich in der Schweiz wird ebenfalls täglich bedient. Für die beste Unterhaltung an Board sorgt Oryx One, das interaktive Entertainment-System, von Qatar Airways, das den Fluggästen über 4.000 Unterhaltungsoptionen bietet. Weitere Informationen finden Sie hier.