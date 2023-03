Luxuriöse Beachfront-Suiten auf St. Lucia, Villen mit Dachterrasse auf Jamaika und eine spektakuläre Neueröffnung. Sandals Resorts International, die führende Luxury-All-Inclusive Resortgruppe der Karibik, hat heuer viel Neues zu bieten. Wir zeigen Ihnen die Highlights.

Pool-Suiten direkt am Strand auf St. Lucia

An einem der ruhigsten Strände von St. Lucia gelegen eröffnet das Sandals Halcyon Beach Resort heuer 25 neue Butler-Suiten. Die Erweiterung umfasst 20 Joli Beachfront Suiten, die direkt an der Küste liegen. Die luxuriösen Zimmer mit direktem Strandzugang und privaten Pool verfügen über einen zweiten Stock mit Balkon und Tranquility Soaking Tubs. Von den Kingsize-Betten aus haben Gäste einen direkten Blick auf das Meer. In Anlehnung an die allgegenwärtige Kokosnuss werden fünf neue Koko Rondoval Villas in die üppige Landschaft des Resorts eingebettet, nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Die Rondovals mit privater Terrasse mit Plunge-Pool sind eine Premiere im Sandals Halcyon. Mit ihren runden Wanden, großen Fensterflächen und Strohdächern gelten sie als eines der innovativsten Designs von Sandals.

Auch im Sandals Regency La Toc gibt es Neuigkeiten. Dort ist ein neues Dorf geplant, das aus 20 Rondoval-Suiten besteht, sieben davon mit Dachterrasse. Das Village ist ein "Resort im Resort"- Konzept. Die Suiten grenzen an den Golfplatz und verfügen jeweils über einen Golfwagen. Zu den luxuriösen Annehmlichkeiten werden der Butler-Service der Sandals Resorts sowie Restaurants und Unterhaltungsangebote gehören, die speziell für die Village-Gäste konzipiert wurden.

Neue Butler-Suiten auf Jamaika

Das Familienresort Beaches Negril auf Jamaika wird um zwölf neue Butler-Suiten erweitert. Zu den Neuzugängen gehören sechs Firesky Reserve Villas mit Platz für bis zu zehn Gäste. Jede verfügt über vier Schlafzimmer, die sich auf drei Etagen und 344 Quadratmetern erstrecken. Große Wohnbereiche, stilvolle Küchen, private Plunge-Pools direkt am Meer und Dachterrassen mit Essplätzen geben den Blick auf das karibische Meer frei.

Die Eventide Penthouse Collection im Beaches Negril besteht aus sechs Suiten mit jeweils drei bis vier Schlafzimmern, geräumiger Küche und Wohnbereich, die Platz für bis zu 18 Gäste bieten und mit Balkon und Dachterrasse begeistern – ideal zum Sternegucken und Sonnenbaden. Zusätzlich zu den bestehenden zehn Gourmet-Restaurants und dem Pirates Island Waterpark wird ein völlig neues Gebäude das Camp Sesamstraße beherbergen, das im Rahmen der Partnerschaft mit der Marke Sesame Workshop entwickelt wurde und noch vor der Sommersaison eröffnet.

Neueröffnung des Sandals Dunn’s River auf Jamaika

Das Sandals Dunn's River Resort kehrt dieses Jahr nach einer kompletten Neugestaltung und Renovierung in die Resort-Gruppe zurück. Das Resort soll die Landschaft Jamaikas widerspiegeln, mit seinen gewundenen Flüssen, üppigen Wäldern und majestätischen Banyan-Trees. Zu den Highlights der 260 Zimmer zählen die brandneuen Tufa SkyPool Butler Suiten, mit spektakulären Blicken aufs karibische Meer.

Neu sind auch die Coyaba Swim-Up Rondoval Butler Suiten mit privatem Pool, die über eine große Dachterrasse mit privaten Soaking Tubs verfügen, und die luxuriösen Mammee Bay Beachfront Butler Suiten mit großzügigen Balkonen direkt am Meer.

Das Resort hat übrigens den größten Pool Jamaikas, der einem Flusslauf nachempfunden ist. Er und alle anderen Pools werden aus den natürlichen Reserven der Dunn's River Falls gespeist.

Das kulinarische Angebot im Sandals Dunn's River umfasst 12 internationale Gourmet-Restaurants: von Jamaika über Frankreich und Griechenland bis nach Thailand und Japan. Hier werden aus den verschiedensten Ländern Gerichte zubereitet.