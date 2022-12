Raus aus dem grauen, kalten Österreich und rein in den Flieger. Schließ deine Augen und wach im sommerlichen Südafrika wieder auf.

Dein Herz schlägt schneller, wenn du auf einer Safari Löwen und Elefanten begegnest. Dein Körper bewegt sich im Takt der Trommeln, wenn du abends am Lagerfeuer sitzt. Du verwöhnst deine Geschmacksnerven mit edlen Tropfen und erstklassigem Essen am Fuß der Weinberge. Deine Freudenschreie hallen durch atemberaubende Canyons, über Dünen oder das offene Meer. Du lernst aus der Vergangenheit beim Besuch des Nelson Mandela Monuments, oder aus der Gegenwart, wenn du die zahlreichen Theater, Galerien und Clubs in Johannesburg und Kapstadt besuchst.

Die ReiseLust24 hat dir in den letzten Wochen viele der absoluten Highlights in Südafrika präsentiert. Hier findest du nochmal übersichtlich die besten Tipps für deinen Traumurlaub:

1.) Auf Safari in Südafrika

Zuerst jede Menge Büffel am Straßenrand, wenig später zwei vollgefressene Löwen im Schatten eines Baumes. Anschließend ein ziemlich entspannter Leopard, kurz darauf eine Herde Elefanten, und zum Abschluss noch vier Nashörner. Die Big Five an nur einem Tag - in Südafrika ist alles möglich. Alle Infos zum Thema Safaris in Südafrika findest du HIER.

© Southafrica.net ×

2.) Die Top 7 Nationalparks in Südafrika

Die Nationalparks Südafrikas sind riesige Schutzgebiete, die unzähligen Wildtieren und einer einzigartigen Pflanzenwelt Raum zum Leben geben. Insgesamt sind in den mehr als 20 Provinz- und Nationalparks über 40.000 Quadratkilometer Land geschützt – eine Fläche, die etwa halb Österreich entspricht! Alle Infos zu den Top-Nationalparks in Südafrika findest du HIER.

© Addo Elephant National Park ×

3.) Die außergewöhnlichsten Safaris in Südafrika

Mit dem Bike zu den Wildtieren, eine Safari von oben im Heißluftballon, oder den Pinguinen und Haien ganz nahe bei einer Meeres-Safari. In Südafrika gibt es viele spektakuläre Alternativen zur klassischen Jeep-Safari. Alle Infos dazu findest du HIER.

© Southafrica.net ×

4.) Wildes Abenteuerland Südafrika

Mit seiner 3.000 Kilometer langen Küste, einer magischen Bergwelt und dem ganzjährig angenehmen Klima ist Südafrika ein perfektes Abenteuerland. Vom Wandern in der Wildnis, Reiten und Surfen, über Mountainbiking und River Rafting, bis zu adrenalingeladener Action wie Bungee-Jumping und Sandboarding wird im Land am Kap alles geboten. HIER findest du alle Infos dazu.

© Southafrica.net ×

5.) Südafrika – Traumziel für jedes Jahreszeit

Eine abenteuerliche Safari mit Löwen, Elefanten und Giraffen, oder lieber Whale-Watching am Indischen Ozean? Vielleicht doch eher Shoppen und Schlemmen in der Trend-Metropole Kapstadt?

Wobei auch ein Adrenalinschub beim Abseiling oder Bungeejumping nicht schlecht wäre - oder Mythen und Menschheitsgeschichte erleben? In Südafrika ist für jeden Gast zu jeder Jahreszeit das Richtige dabei – HIER findest du alle Infos.

© Nenad Gataric ×

6.) Drei Geheimtipps für deinen Südafrika-Urlaub

Südafrika selbst ist zwar kein Geheimtipp mehr, gilt es doch als eine der Top-Reisedestinationen der Welt. Doch wir haben drei Tipps abseits der üblichen Touristen-Hotspots für dich zusammengestellt. Südafrika Live again! – Mit ungezähmter Lebensfreude geht’s HIER auf zu neuen Abenteuern!

© Southafrica.net ×

7.) Zehn gute Gründe für eine Südafrika-Reise

Zu guter Letzt haben wir für dich noch zehn gute Gründe zusammengestellt, wieso du einen Urlaub voll ungezähmter Lebensfreude in Südafrika verbringen solltest. Von der Schönwettergarantie bis zur faszinierenden Vielfalt der Regenbogen-Nation. Alle Infos findest du HIER.