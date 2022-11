Mit seiner 3.000 Kilometer langen Küste, einer magischen Bergwelt und dem ganzjährig angenehmen Klima ist Südafrika ein perfektes Abenteuerland.

Vom Wandern in der Wildnis, Reiten und Surfen, über Mountainbiking und River Rafting, bis zu adrenalingeladener Action wie Bungee-Jumping und Sandboarding wird im Land am Kap alles geboten.

Mountainbiking in Südafrika

Südafrika ist eine Schatzkiste aus angelegten und noch unentdeckten Radwegen und Trails durch die Natur. Das milde Klima ermöglicht ganzjähriges Radeln.

In der Kapregion werden geführte Touren durch die Ausläufer des Tafelbergs, das Weinan-baugebiet sowie ans Kap der Guten Hoffnung angeboten. Hier finden sich einige sehr reizvolle Single Tracks. Auch an der Garden Route und in der Kleinen Karoo lässt sich die Natur auf zahlreichen leichten bis herausfordernden Mountainbike Trails erkunden.

In der Region Port Elizabeth führt eine Radstrecke mitten durch einen Grüngürtel in der Stadt und an der Wild Coast entdecken Pioniere völlig neue Wege durch die Wildnis. In KwaZulu-Natal bieten die Drakensberge als auch die Midlands herrliche Mountainbike-Trails. Auch Johannesburg besitzt eine aktive Rad Szene mit vielen Trails in der Umgebung der Metropole in Mpumalanga.

Surfen in Südafrika

Südafrika gehört zu den besten Surf-Destinationen der Welt mit einer wunderschönen Küstenlandschaft und ganzjährig konstant guten Wellen, die Surfen auf hohem Niveau ermöglichen. Entlang der Küste finden sich hunderte von Surf Breaks – die besten Spots liegen bei Kapstadt in Kommetjie, in Durban, East London und Jeffreys Bay. Mit den J-Bay Open Surfmeisterschaften lockt der kleine Küstenort an der Garden Route alljährlich tausende von Surfprofis aus aller Welt zu den Supertubes vor der Küste. Hier kann man den besten rechtshändischen Break der Welt fahren, bei bis zu drei Meter hohen Wellen. Aber auch Anfänger finden kleinere Wogen und beste Voraussetzungen, um sich auf dem Brett auszuprobieren. Wind- und Kitesurfer zieht es vor allem nach Langebaan an die Westküste und an den Dolphin Beach bei Kapstadt.

Die vielen Backpacker Lodges in den Küstenorten bieten preiswerte Übernachtungen und sind mit Surfbrettverleih, geführten “Surfaris” und Surfkursen bestens auf die sport¬be¬geisterten Besucher eingestellt. Surfschulen, auch für Windsurfen und Kitesurfen, gibt es z.B. in Kapstadt, Durban und in vielen kleineren Orten entlang der Küste.

River Rafting, Kanufahren & Sea Kayaking in Südafrika

Die Flüsse und Seen Südafrikas laden zum Paddeln ein. Der beliebteste Fluss zum Rafting und Kanufahren ist der Orange River im Northern Cape. Unterschiedliche lokale Veranstalter bieten mehrtägige Kanufahrten, aber auch Tagesausflüge an. Gestartet wird im Augrabies Falls National Park, dort wo sich der Orange River als tosender Wasserfall 56 Meter in die Tiefe stürzt. Als Kulisse für die Kanufahrten dient die 18 Kilometer lange und bis zu 200 Meter tiefe Felsenschlucht, die der Fluss hier gegraben hat.

Auch der Umkomaas River an der South Coast von KwaZulu-Natal, der Vaal River bei Johannesburg oder der Breede River in der Kleinen Karoo bieten Paddelspaß für die ganze Familie. Letzterer wird gerne mit einer Weinverkostung und einem Picknick in wunderschöner Natur verbunden.

Idyllisch wird es auf den Seen des Landes, z.B. in der Knysna Lake Area und in Wilderness. Ein Höhepunkt sind geführte Kanufahrten durch das einzigartige Fluss-Ökosystem des iSimangaliso Wetland Park, wo Krokodile und Flusspferde ganz nah vom Boot aus beobachtet werden können.

Wer es etwas wilder mag, der begibt sich vor der Küste Südafrikas in ein Sea Kayak. An der Flussmündung des Storms River im Tsitsikamma Naturreservat, in der Lagune von Knysna oder vor der Küste von Hermanus genießt man vom Kajak aus einen ganz besonderen Blick auf die vielfältige Küstenlinie Südafrikas und kann dabei mit etwas Glück auch noch Wale beobachten.

Klettern, Kloofing & Abseiling in Südafrika

Südafrika ist ein Kletterparadies und Waterval Boven in Mpumalanga seine heimliche Hauptstadt. Hier gibt es mehr als 500 unterschiedliche Routen und viele unberührte Felsen, die erklommen werden wollen. Von leichten bis sehr anspruchsvollen Routen über Freeclimbing-Strecken findet hier jeder sein passendes Terrain.

Im Herzen des Landes finden sich wunderbare, erschlossene Kletterrouten in dem harten Sandstein des östlichen Free State – vor allem in der Eagle Mountain Game Lodge nahe Harrismith.

Auch puristische, traditionelle Kletterer finden im nahezu unberührten Blouberg in der Provinz Limpopo, in den Drakensbergen in KwaZulu-Natal, in den Magaliesbergen in der Provinz North West oder in den Erhebungen des Western Cape zahlreiche Felsen, die nur darauf warten bezwungen zu werden. Hervorzuheben sind hier die Cederberge nördlich von Kapstadt, eine ausgezeichnete Boulder-Region. Hier finden sich einige der besten unbefestigten Kletterrouten des Landes. Nichts kommt jedoch an das stadtnahe Klettern in Kapstadt heran. Der Table Mountain National Park ist beschaffen aus zwei großartigen, harten Felsarten – dem Tafelbergsandstein mit seinen reizvollen, herausragenden Kanten und dem Kap-Granit, der fantastisches Reibungsklettern ermöglicht.

Wer nicht hochklettern möchte, sondern bergab auf Adrenalinsuche ist, der kann sich vom Tafelberg abseilen. Und wem das noch zu einseitig ist, der begibt sich in eine der Schluchten am Kap zum Kloofing. Bei der südafrikanischen Variante des Canyoning durchwandert, erklettert und durchschwimmt man eine Schlucht („Kloof“ auf Afrikaans) von Anfang bis Ende. Namen wie die „Suicide Gorge“ im Hottentots Holland Nature Reserve im Western Cape sprechen für sich.

Paragliding & Drachenfliegen in Südafrika

Wer gerne durch die Lüfte fliegt, segelt oder springt, der wird in Südafrika mit grandiosen Aussichten auf wunderschöne Landschaften verwöhnt.

Im heißen Zentrum des Landes, vor allem im Northern Cape, genießen Paraglider und Drachenflieger eine hervorragende Thermik, die rekordverdächtig lange Flüge ermöglicht. Besonders malerisch sind die Flüge an der Küste, wie etwa an der Garden Route und der Wild Coast, aber auch im Hinterland in den Drakensbergen KwaZulu-Natals sowie in Mpumalanga gibt es reizvolle Gebiete.

Bei einem Tandemsprung vom Signal Hill oder Lion`s Head in Kapstadt liegt einem die Mutterstadt zu Füßen. Man schwebt über die Skyline der City mit den malerischen Ausläufern des Tafelberges im Hintergrund und Robben Island am Horizont in der Ferne – eine wohl einmalige Perspektive auf die Metropole am schönsten Ende der Welt.

Auch in Hermanus und nahe Wilderness an der Garden Route kann man übers Meer segeln und dabei sogar oft Wale und Delfine beobachten. Etwa 80 Kilometer von Johannesburg entfernt, bieten sich in der beliebten Urlaubsregion Hartbeespoort Dam wunderschöne Aussichten auf den riesigen Damm und das Umland.

Canopy Touren & Ziplining in Südafrika

Gesichert an einem Drahtseil geht es in luftiger Höhe von Plattform zu Plattform durch die schönsten Landschaften Südafrikas. Canopy-Touren durch die Baumwipfel und Ziplining durch Bergwelten und über Schluchten haben sich zu beliebten Funsportarten im Land am Kap entwickelt. Sie ermöglichen adrenalingeladene Natureindrücke aus der Vogelperspektive. In der Tsitsikamma-Region an der Garden Route geht es durch die Wipfel uralter Outenqiqua Yellowwood Bäume, in den Drakensbergen liegt einem die malerische Bergwelt zu Füßen und in Helderberg im Western Cape wartet die zerklüftete Schlucht darauf, aus der Luft erobert zu werden. Auch in Karkloof in den KwaZulu-Natal Midlands mit seinem herrlichen Wasserfall und in den Magaliesbergen nahe Johannesburg wird der rasante Spaß am Drahtseil angeboten. In Sun City findet sich die längste und schnellste Zipline-Strecke in ganz Afrika – hier erreicht man Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometer in schwindelerregender Höhe!