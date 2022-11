Südafrika bietet unendlich viele Möglichkeiten, ungezähmte Lebensfreude zu erleben. Sei es in den quirligen Metropolen, an traumhaften Stränden, bei kulinarischen Highlights – oder bei einer Safari der etwas anderen Art.

Die ReiseLust24 zeigt dir die spektakulärsten Alternativen zur klassischen Jeep-Safari in Südafrika.

© gondwanagr.co.za ×

Mit dem Bike zu den Wildtieren

Lust auf ein sportliches Outdoor-Abenteuer, kombiniert mit spektakulären Wildtier-Beobachtungen? Dann ist unser Tipp für dich: spüre die Natur und dich selbst ganz intensiv auf einer Spezialsafari mit dem Mountainbike! In vielen privaten Wildtierreservaten werden Rad-Safaris angeboten, aber auch in manchen staatlichen Nationalparks. Zum Beispiel starten vom Olifants Camp im Krüger Nationalpark aus Halbtages- und Ganztagestouren, wobei das Camp die Ausrüstung samt Fahrrad bereitstellt. Mit dem Mountainbike geht es entlang von Wildtierpfaden, auf denen die Tiere täglich zum Fluss wandern. Flusspferde und Krokodile entspannen auf den Sandbänken, Elefanten baden im Wasser und vielleicht dösen sogar ein paar Löwen unter einem Jackalberry-Baum.

© Andrew Rice ×

Bei einem Ritt durch die Wildnis kommen Besucher den Wildtieren besonders nahe, denn der Geruch der Pferde überdeckt den der Reiter, so dass ein Anpirschen bis auf wenige Meter möglich ist. Geführte Reitsafaris werden in zahlreichen privaten Game Lodges angeboten. Besonders beliebt unter Pferdefreunden ist die Waterberg Region in Limpopo. Hier streifen Anfänger und geübte Reiter fast lautlos durch eine herrliche Bergkulisse. Auch in KwaZulu-Natals Wildreservaten kann man im Sattel auf die Pirsch gehen - landschaftlich einzigartig wird es dabei im iSimangaliso Wetland Park an der Küste.

© Peter Scholten ×

Eine Safari von oben - im Heißluftballon

Einmalig ist der Blick auf riesige Antilopen-, Büffel- und Elefantenherden aus der Vogelperspektive – genau das bietet eine Safari im Heißluftballon. Im Pilanesberg National Park ermöglicht die Ballonfahrt zudem seltene Aussichten auf den kompletten Kraterring des erloschenen Vulkans, auf dessen Fläche sich das Wildschutzgebiet erstreckt. Etwa eine Stunde dauert die entspannte Fahrt durch die Lüfte, auf der man mit etwas Glück auch die Big Five beobachten kann. In Pilanesberg leben über 10.000 Wildtiere, darunter Elefanten, Breit- und Spitzmaulnashörner, Büffel, Leoparden, Zebras, Hyänen, Giraffen, Flusspferde, Krokodile, Löwen und mehr als 350 Vogelarten.

© southafrica.net ×

Nach der Landung wird das Erlebnis mit einem Glas Sekt gefeiert und die Gäste erhalten ein Zertifikat – unvergesslich bleiben aber vor allem die Landschafts- und Tierbilder, die so keine andere Safari bietet.

Meeres-Safari: Pinguinen und Haien ganz nahe!

Jeder kennt die berühmten Big Five in den Nationalparks an Land: Löwe, Elefant, Büffel, Leopard und Nashorn. Aber vor der Küste von Südafrika lassen sich auch die Big Five der Meere entdecken - Wale, Haie, Delfine, Robben und Pinguine. Um den faszinierenden Meerestieren zu begegnen kann man zum Beispiel von Gansbaai in der Kapregion aus auf eine Bootssafari aufbrechen. Vorbei an tausenden Kap-Robben, die sich am Geyser Rock sonnen, geht es zur berühmten Shark Alley, in der die Weißen Haie unterwegs sind. Ganz Mutige wagen sich hier im Stahlkäfig ins Wasser - zum Haitauchen. Gut gesichert kann man dabei den Räubern der Meere aus nächster Nähe begegnen. Tauchschein braucht man für das Outdoor-Abenteuer übrigens keinen, weil der Käfig im Wasser “schwebt” und ein Teil stets über Wasser bleibt.

© southafrica.net ×

Von Juli bis November gesellen sich hier in der Gegend auch Wale dazu, während Delfine das ganze Jahr über durch die Wellen springen. Ein Höhepunkt sind die Pinguine von Dyer Island, die man vom Boot aus beobachten kann. Am berühmtesten sind aber wohl die Pinguine von Boulders Beach, unweit von Kapstadt. Auf hölzernen Stegen am Strand kommt man den watschelnden Kameraden so nahe wie sonst kaum wo auf der Welt.

© southafrica.net ×

Wer will, der tauscht vor der Küste des Addo Elephant National Park den Safari-Jeep mit dem Boot und bewundert nach den Big Five an Land zusätzlich noch Haie und Buckelwale im Wasser. Ein Big 7-Safari-Abenteuer, das es so nirgendwo anders auf der Welt gibt!

© Beanca du Toit ×

Ranger-Training in Südafrika

Wer sich schon immer mal wie ein Ranger fühlen wollte und eine intensive Naturerfahrung in Südafrikas Wildnis sucht, der ist auf den mehrwöchigen Ranger- und Eco-Trainings genau richtig. Diese werden abseits des Pauschaltourismus in den Big Five-Regionen des Landes, wie etwa im Krüger Nationalpark, durchgeführt. Die praxisorientierten Bildungskurse ermöglichen Einblicke in die Zusammenhänge von Naturschutz und afrikanischer Wildnis. Darüber hinaus bieten sie abenteuerliche Wildnis-Aktivitäten wie z.B. eine Übernachtung im Busch, Nachtsafaris oder auch Fährtenlesen zu Fuß durch die Savanne.

© southafrica.net ×

Ein etablierter, südafrikanischer Anbieter für die Programme ist EcoTraining. Auch Spezialkurse für Vogelbeobachter oder ambitionierte Natur- und Wildtierfotografen stehen zur Auswahl. Keine andere Safari-Art ermöglicht so tiefe Einblicke in die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt Südafrikas.

Video zum Thema: Inspirierende Vielfalt in Südafrika

×

