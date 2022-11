Eine abenteuerliche Safari mit Löwen, Elefanten und Giraffen, oder lieber Whale-Watching am Indischen Ozean? Vielleicht doch eher Shoppen und Schlemmen in der Trend-Metropole Kapstadt?

Wobei auch ein Adrenalinschub beim Abseiling oder Bungeejumping nicht schlecht wäre - oder Mythen und Menschheitsgeschichte erleben? Südafrika hält für jeden Gast zu jeder Jahreszeit das Richtige bereit. Südafrika Live again! – Mit ungezähmter Lebensfreude für jeden Gast zu jeder Jahreszeit das Richtige dabei.

Frühlingshafter Blütenzauber in Südafrika

Die wärmeren Frühlingstemperaturen ab August fordern dazu auf, den Pullover auszuziehen und nach draußen in die Natur zu gehen. Nach dem Winterregen verwandelt sich das Namaqualand im Northern Cape in ein farbenprächtiges Blumenmeer. Diese normalerweise karge Landschaft wird zu neuem Leben erweckt, wenn sich bunte Blumenteppiche, soweit das Auge reicht, auf dem Boden ausbreiten (darunter die bekannte Namaqualand Daisy). Über 4.000 verschiedene Wildblumenarten sind hier zu bewundern und dienen als grandioses Fotomotiv. Kein Wunder, dass es immer wieder so viele einheimische und internationale Besucher in diese Region zieht, zur "beeindruckendsten Blumen-Show der Welt".

Whale Watching in Hermanus

Ein tierischer Höhepunkt im Frühling sind die Wale, die bereits ab Juli bis in den November hinein vor die Küste des Western und Eastern Cape strömen, um sich hier zu paaren und ihre Jungen zu gebären. Die Walbeobachtung gehört somit zu den beliebtesten Aktivitäten der Naturliebhaber. Bevorzugter Ort, um die Southern Right Wale zu erspähen, ist das idyllische Küstenstädtchen Hermanus. Alljährlich im September findet hier das Hermanus Whale Festival statt – die Veranstaltung ist ein Mix aus Musik, Theater, Sport und Kunst und natürlich nicht zu vergessen kulinarischen Genüssen, Kunsthandwerkmärkten und Straßenunterhaltung. Höhepunkt ist und bleibt der erste Blickkontakt mit einem riesigen Southern Right Wal unmittelbar von der Strandpromenade aus.

Sommer, Sonne, Strand

Die Sommermonate in Südafrika (November bis Februar) sind die perfekte Zeit, um baden zu gehen, zu tauchen oder zu surfen. In Südafrika finden sich einige der schönsten Badeorte des afrikanischen Kontinents.

Es locken die Wellen in Plettenberg Bay, die zerklüfteten Strände entlang KwaZulu-Natals North Coast oder die kühleren atlantischen Wogen bei Camps Bay und Clifton. Zum Surfen geht`s nach Jeffrey’s Bay – Austragungsort internationaler Surfmeister¬schaften, und zum Tauchen lockt Sodwana Bay an der Elephant Coast, der perfekte Tauchspot mit dem südlichsten Korallenriff der Welt.

Die Sunshine Coast erstreckt sich von East London bis nach St Francis Bay. Hier reihen sich Küstenorte wie Port Alfred und Kenton-on-Sea sowie urbane Zentren wie Port Elizabeth und East London aneinander. Dieser Küstenabschnitt ist wahrhaftig voller Strandparadiese und heißt die ganze Familie willkommen. Die Wild Coast im Eastern Cape ist ein noch unberührter Küstenabschnitt mit versteckten Buchten und ursprünglichen Flussmündungsgebieten, die aktiv per pedes, im Kajak oder mit dem Mountainbike erkundet werden wollen. Kulturelle Einblicke in die afrikanischen Traditionen ermöglichen eine Reihe von Cultural Villages entlang der Küste.

Die Blue Flag Beaches

Viele Strände Südafrikas werden Jahr für Jahr mit der Blauen Flagge ausgezeichnet, die einen sehr hohen Standard für die Sauberkeit des Wassers, die Infrastruktur und das Umweltmanagement am Strand dokumentiert. Mehr als 44 Strände tragen in Südafrika das freiwillige „Ökosiegel“, darunter die beliebten Bade-Vororte Kapstadts, Wilderness Beach und Robberg Beach an der Garden Route, King`s Beach und Kariega Beach im Eastern Cape sowie allein fünf Strände an Durbans South Coast.

Herbstlicher Genuss in Südafrika

Ab März wird es herbstlich in Südafrika. Die Temperaturen sind aber immer noch angenehm und die Südafrikaner feiern den Übergang in die frischere Jahreszeit mit zahlreichen Open-Air-Festivals, wie dem Cape Gourmet Festival oder dem Cape Jazz Festival. Genuss für alle Sinne ist hier garantiert.

In der Herbstzeit lässt sich die Weinregion des Kaps besonders gut entdecken. Verschiedene Weinrouten führen durch die Anbaugebiete von Stellenbosch, Paarl und Franschhoek, in denen jetzt der Wein geerntet wird. Wie wäre es einmal mit einer Weinverkostung in ungewöhnlichem Rahmen, nämlich gepaart mit einer entspannten Fahrradtour durch kleinstädtische Idyllen mit kapholländischen Anwesen, durch die malerischen Weinberge, um schließlich im Weinkeller die erlesenen Tropfen des Kaps zu genießen?

Ebenfalls lohnenswert ist es, die Route 62 auf eigene Faust im Mietwagen zu erkunden – auf Entdeckungstour durch das Robertson Wine Valley. Hier verzaubern die verträumten Ortschaften am Breede River: Montagu, Robertson, Ashton, Bonnievale und McGregor. Schöne Gästehäuser, B&B Pensionen und Gourmet-Restaurants laden zum Verweilen ein. Während des „Kleine Karoo Nasionale Kunsefees“ im März wird es trubelig in Oudtshoorn, dem sonst so beschaulichen Ort am Ende der Weinroute 62 mit seinen zahlreichen Straußenfarmen. Die Straßen werden zu verkehrsfreien Zonen. Zahlreiche Essenstände, Musikbühnen und kulturelle Darbietungen sorgen für Straßenfest¬atmosphäre vom Feinsten.

Wilde Winterfreuden in Südafrika

Der südafrikanische Winter, von Mai bis Juli, hat seine besonderen Reize. In vielen Regionen des Landes ist es tagsüber, trotz der kühleren Nächte, angenehm mild und an der subtropischen Küste KwaZulu-Natals kann man sogar noch baden.

Die Wintermonate rufen förmlich nach einem tierischen Busch-Abenteuer. Jetzt ist die beste Zeit, um die Wildnis zu erkunden. Die trockene Jahreszeit beginnt und die Wildtiere kommen verstärkt an die Wasserlöcher. Sie sind jetzt durch die kühleren Temperaturen noch aktiver und nichts übertrifft eine Pirschfahrt an einem frischen Wintermorgen.

Die „kalten Monate“ in Südafrika sind auch bestens für Wanderungen geeignet. In den meisten Regionen (außer im Western Cape) regnet es wenig, die Temperaturen sind angenehm (je nach Region zwischen 15 und 20 Grad) und die Auswahl an malerischen Wanderwegen ist riesig. Da lockt das Rietvlei Nature Reserve in Gauteng; der Amatola Trail im Eastern Cape will auf einer mehrtägigen Wanderung entdeckt werden oder auch einer der Imfolozi Wilderness Trails in KwaZulu-Natal. Im Winter verwandeln sich die Drakensberge in ein wahres Wunderland mit schneebedeckten Kuppen in einsamer Stille. Tagsüber sind die Temperaturen niedrig. Es ist aber nicht zu kalt, um die Berge und Täler per pedes zu entdecken. Gegen Abend wird es dann richtig frisch und es ist an der Zeit, eine Bar aufzusuchen und sich bei einem Old Brown Sherry am Kaminfeuer zu wärmen.