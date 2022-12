Eröffnung des Leonardo Vienna Otto-Wagner

Hotelzuwachs in Wien: das neue Leonardo Vienna Otto-Wagner erweitert das Angebot für Geschäfts- und Privatreisende in Wien. Es ist das vierte Haus von Leonardo Hotels Central Europe in der Hauptstadt.

© Leonardo Hotels Central Europe ×

Durch die Eröffnung stärkt die Hotelgruppe ihre Präsenz in Österreich und setzt ihre Expansionsstrategie weiter fort.

Das Leonardo Vienna Otto-Wagner

Das Leonardo Vienna Otto-Wagner gliedert sich ein in die Marke „Leonardo“, die für Orte des Ankommens und Wohlfühlens steht - geprägt von individuellem Interior mit viel Charme und lokalem Flair. Das Haus verfügt über 211 Gästezimmer drei verschiedener Kategorien auf sieben Etagen sowie einen Frühstücks- und Barbereich. Die Innenausstattung setzt auf zeitgemäßes Interior, im typischen Leonardo-Look & Feel. Im 15. Bezirk, direkt an der Otto-Wagner-Brücke gelegen, ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt: das Schloss Schönbrunn, den Tiergarten Schönbrunn, das Arik-Brauer-Haus, den Naschmarkt und viele Museen erreichen Gäste in wenigen Minuten.

Die Mariahilfer Straße mit ihren zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel befindet sich ebenfalls unweit des Hotels. Das Frühstücksangebot verspricht eine schmackhafte Stärkung für den Tag und eine Grab’n’go Station hält kleine Snacks für zwischendurch bereit. Abends lädt die Bar zu einem entspannten Ausklang ein. Neben der ausgezeichneten öffentlichen Anbindung steht den Gästen eine Tiefgarage mit 40 Parkplätzen und zwei E-Ladesäulen zur Verfügung. Das neue Wiener Haus verfügt über eine LEED-Zertifizierung für die nachhaltige Bauweise.

Auf Wachstumskurs mit neuem Cluster Austria

Die österreichische Landeshauptstadt stellt eine Key-Location für Leonardo Hotels Central Europe dar, die in Wien mit insgesamt vier Hotels und 1.000 Zimmern vertreten ist. Dazu zählen das bereits bestehende Leonardo Vienna, das neue Leonardo Vienna Otto-Wagner und zwei weitere Objekte am Wiener Hauptbahnhof sowie in der Nähe von Schloss Schönbrunn. Der Kauf der Immobilie an der Otto-Wagner-Brücke fand im Rahmen des Fattal European Partnership II statt. Der knapp 400 Millionen Euro starke Fonds wurde im April 2022 durch die Fattal Hotel Group zur Expansion ihres Hotelportfolios an unterschiedlichen Standorten in Europa abgeschlossen. „Ich freue mich sehr, nun offiziell die Türen des Leonardo Vienna Otto-Wagner für unsere Gäste zu öffnen“, kommentiert Katharina Fraissl, Cluster General Managerin Austria. „Wir sind uns sicher, dass der neue Standort der aktuellen Nachfrage im Geschäfts- und Freizeitreisesegment entspricht und unseren Zielgruppen ein überzeugendes Angebot bietet.“ Rebrandings sowie verschiedene Teilrenovierungen der acht Hotels in Wien, Salzburg und Linz, die im Oktober durch Leonardo Hotels Central Europe bei laufendem Betrieb übernommen wurden, werden 2023 durchgeführt. Mit insgesamt zehn Hotels und 1.400 Gästezimmern sowie Suiten zählt die in Berlin ansässige Hotelgruppe bereits heute zu den größten Hotelanbietern in Österreich.