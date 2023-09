× Magisches München: Die besten Tipps für einen City-Trip

Im Herbst lautet das Motto der bayerischen City: O'zapft is! Denn dieses Wochenende startet wieder das legendäre Oktoberfest. Aber auch abseits des Festzelt-Trubels ist München einen Besuch wert.

Einen Besuch auf der legendären Wiesn kann man natürlich wunderbar mit einem Städtetrip verbinden. Die bayerische Landeshauptstadt hat auch neben dem Oktoberfest viel zu bieten. So kann man hier hervorragend essen gehen, den Viktualienmarkt besuchen oder durch eine neue Ausstellung schlendern.

Pure Lebensfreude in Bayerns Hauptstadt

Prunkvolle Gebäude, hochkarätige Ausstellungen, gemütliche wie sportliche Outdoor-Erlebnisse im Grünen, luxuriöse Einkaufsstraßen und kulinarische Hochgenüsse - das sind nur einige Gründe, die einen Besuch in München so empfehlenswert machen. Das Beste daran: Die bayerische Landeshauptstadt ist auch das ideale Reiseziel für (spontane) Kurztrips - nur knapp vier Stunden dauert die Zugfahrt von Wien nach München.

Kulturelle Highlights

Das Herz der Stadt ist der Marienplatz. Man kann im Schatten des Neuen und Alten Rathauses gemütlich einen Kaffee trinken und dem geschäftigen Treiben zusehen. Auch für einen Einkaufsbummel in der Fußgängerzone oder auf dem Viktualienmarkt ist hier der ideale Ausgangspunkt. Ein Muss für jeden München-Besuch ist das Glockenspiel im Turm des Neuen Rathauses, das zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in München gehört. Wer den Marienplatz und die komplette Stadt von oben sehen möchte, sollte den Turm des Neuen Rathauses besichtigen.

Ein Muss ist natürlich auch das Wahrzeichen der Stadt: die Münchner Frauenkirche. Dabei handelt es sich um eine spätgotische Kirche aus dem 15. Jahrhundert. Ihre beiden charakteristischen Türme messen knapp 100 Meter. Der Südturm ist für Besucher geöffnet und bietet einen Ausblick über die ganze Stadt. Auch sehenswert: Die Theatinerkirche am Odeonsplatz ist mit ihrer gelb gefassten Fassade und dem prunkvollen Innenraum eine der schönsten Kirchen Münchens.

Grüne Oasen

Mitten in München befindet sich einer der größten innerstädtischen Parks der Welt. Der 375 Hektar große Englische Garten verbindet auf einer Länge von fünfeinhalb Kilometern die Naturlandschaft der Isarauen im Münchner Norden mit der Altstadt. Zu den Sehenswürdigkeiten im Englischen Garten zählen der Monopteros auf einem Hügel mit einmaliger Aussicht, die Surfer an der einzigartigen Eisbachwelle, der Chinesische Turm und der Kleinhesseloher See.

Auch ein Besuch des Schloss Nymphenburg ist sehr empfehlenswert. Die großzügige Schlossanlage der bayerischen Herrscher punktet mit seinen einzigartigen Wasserspielen, einem reichen Skulpturenprogramm und den außergewöhnlichen Parkburgen. Der ursprüngliche barocke Ziergarten wurde über die Jahre immer wieder verändert und erweitert und zeigt sich heute als englischer Landschaftsgarten.

Auch der Olympiapark München ist eine Attraktion für die ganze Familie. Das von der hügeligen Voralpenlandschaft inspirierte weitläufige Parkgelände lässt sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad durchstreifen. Ganz gemütlich geht es im Rahmen einer Führung mit der kleinen Parkeisenbahn durch die Anlage. Je nach Abenteuerlust ist es auch möglich, sich an eine Zeltdach-Tour über das Olympiastadion zu wagen und diese mit einem Flying-Fox-Flug über die Arena oder mit Abseilen ins 40 Meter tiefer gelegene Stadion abzuschließen.

Shopping und mehr

Glamour pur versprüht die bekannte Maximilianstraße. Nahezu alle internationalen Luxuslabels der Mode-und Schmuckbranche sind hier vertreten. Auch der Luitpoldblock, ein historischer Komplex mit hochkarätigen Geschäften, eignet sich gut für einen Einkaufsbummel. Hier sollte man sich auch die spannenden Ausstellungen in der Hypo-Kunsthalle nicht entgehen lassen. Nicht zu vergessen ist natürlich auch Europas größtes unterirdisches Einkaufszentrum: die Stachus Passagen mit rund 58 Geschäften.

Und kulinarische Gaumenfreuden genießt man zum Beispiel bei "Zum Franziskaner" - die Weißwurst dort ist ein Hochgenuss. Wer zum ersten Mal in der Stadt ist, sollte natürlich auch dem traditionellen Hofbräuhaus einen Besuch abstatten. Und selbstverständlich ist das Dallmayr Delikatessenhaus eine besuchenswerte Institution.

25hours Hotel: Eine der besten Hotel-Adressen in München

Vis-á-Vis vom Münchner Hauptbahnhof liegt das 25hours Hotel The Royal Bavarian.

Die Location

Das 25hours Hotel befindet sich im Münchner Bahnhofsviertel und ist damit perfekt an alle Verkehrsmittel angebunden um die Stadt zu erkunden. In nur wenigen Minuten ist man am berühmten Karlsplatz - das Tor der Münchner Innenstadt. Auch die legendäre Theresienwiese, Veranstaltungsort der Münchner Wiesn, ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Die Zimmer

Das Designhotel mit Augenzwinkern bietet seinen Gästen 165 Zimmer auf vier Etagen - jedes einzelne ist individuell eingerichtet. Mal romantisch, mal cool und hip. Die Zimmerkategorien variieren im „The Royal Bavarian“ von small bis extra large, dazu gibt es die Schwanen- und Pfauen-Suiten.

Die Kulinarik

Sowohl das "NENI" der Wiener-Familie Molcho, das es auch in anderen 25hours Häusern gibt, als auch die "Boilerman Bar" laden Abends auch Gäste außerhalb des Hotels ein. Das Interieur erinnert an eine Mischung aus Marrakesch, Istanbul und Tel Aviv. Neben den Signature-Cocktails und dem berühmten Hummus-Teller gibt es hier also auch kulinarisch reichlich zu entdecken.

