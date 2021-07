× Familiensommer im Zillertal

„Fahren wir ans Wasser oder in die Berge?“ In der Zillertal Arena schließt das eine das andere nicht aus. Action und Entspannung, Wanderrouten und Wasserspaß gibt es im bergigen Zillertal!

Die Magie des Fichtensees auf 1.700 Metern



Das Wasser so klar wie die Bergluft, die Kulisse so malerisch wie in einer Fabelwelt. Der Fichtensee auf der Rosenalm in Zell am Ziller ist nicht ohne Grund der Legende nach durch Wichtel entstanden, die sich nach dem anstrengenden Bau der Kletter-, Rutsch- und Aussichtstürme im nahegelegenen Fichtenschloss nach einer Abkühlung sehnten. Mit Sprungturm, Schwimminsel, SUP- und Bootsverleih schreit der Fichtensee förmlich nach einem Sprung ins kristallklare, knapp 14 Meter tiefe Wasser. Auch zum Wandern ist der Fichtensee ein toller Ausgangspunkt. Man sollte sich für die Wanderung jedoch bis zum Abend Zeit nehmen, da der Sonnenuntergang zwischen den Berggipfeln besonders magisch ist. Für diesen fabelhaften Moment ist die Rosenalmbahn in Zell am Ziller im Sommer länger in Betrieb.

Surfen, Fischen & Relaxen am Durlassboden Stausee



Wer den Durlassboden Stausee kennt, der weiß von seiner wunderschönen Einbettung in das Wildgerlostal und seinem quellfrischen Wasser, welches sich in den Sommermonaten auf angenehme 21 °C erwärmt. Perfekt also für eine Abkühlung nach einer Bike- oder Wandertour rund um Gerlos – aber auch zum Planschen, Schwimmen, und Relaxen. Aber auch Surfen, Kajak- und Tretbootfahren ist hie möglich. Ja, sogar Angeln ist hier erlaubt!

Planschen, Nervenkitzel & wasserreiche Natur

Ab ins kühle Nass heißt es außerdem in den Freischwimmbädern im Freizeitpark Zell am Ziller und Krimml sowie im Kristallbad Wald. Und wer auf Nervenkitzel an heißen Sommertagen steht, kann bei einem der Erlebnisanbieter im Rafting, Canyoning, Wildwasser Tubing oder Riverbug ausprobieren. Mit den wildromantisch gelegenen Bergseen,wie z. B. dem Latschensee in Gerlos, wird jeder zweifellos von der Zillertal Arena als perfekter Urlaubsdestination überzeugt sein.

Kostenlos stornieren und risikofrei buchen



Mit großzügigen Stornobedingungen und unter Einhaltung der Covid-Regelungen wird der Urlaub in der Zillertal Arena zu einer Zeit der Erholung. Gemäß dem Motto „Happy + Safe“ bieten Bergbahnen, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe den größtmöglichen Komfort für alle Gäste. Alle Informationen unter https://www.zillertalarena.com/sicherheit

