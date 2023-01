× In einem Jahr um die Welt

Wenn das Fernweh immer größer wird, malen wir uns Träume, Ziele und Wunsch-Destinationen aus, die uns neue Orte entdecken lassen. Allerdings ist nicht jede Destination zu jeder Jahreszeit ideal. Deshalb beantworten wir die Frage der Fragen: Wann, wohin? Lassen Sie sich inspirieren!

Im Jahr 2023 überschreiten wir Grenzen und begeben uns an Sehnsuchtsorte rund um den Globus. Wir haben die ultimative Reise-Bucket-List kreiert, die von paradiesischen Stränden über pulsierende Metropolen bis hin zu Natur-Abenteuern führt.

Jänner

Bali

Das große Jänner-Tief überwinden Word-Traveller am liebsten auf der Trauminsel Bali. Weg vom grauen Alltag warten hier traumhaft schöne Buchten, rauschende Palmenhaine und angenehme Temperaturen. Der paradiesische Sehnsuchtsort bietet mit vielseitigem Yoga- und Meditations-Programm die perfekte Kulisse für Reflexion und Selfness-Glück.

Februar

Venedig

Der „Carnevale diVenezia“ lockt im Februar (4.2.23 - 21.2.23) Faschingsbegeisterte in die prächtige Lagunenstadt. Hinter reich verzierten Masken und mit fantasievollen Kostümen feiert Venedig ein großes Traditions-Fest, das sich von den engen, verwinkelten Gassen über die Rialto-Brücke bis hin zum Dogenpalast über die ganze Stadt ausbreitet.

März

Jaipur

Die „Pink City“ im Norden Indiens ist vor allem für ihren rosa Stadtkern bekannt, der zu Ehren eines Besuches des walisischen Prinzen Albert Eduard im Jahr 1876 gänzlich in Rosa (Rajasthans Farbe für Gastfreundlichkeit) gestrichen wurde. Nicht verpassen sollte man Jaipurs legendäres „Holi-Festival“ (9.3.23 - 10.3.23) mit Konzerten, traditionellen Tänzen und ganz viel Farb-Pulver.

April

Lissabon

Portugals Hauptstadt hat sich zur absoluten Trend-Destination gemausert – kein Wunder, bietet die bunte Metropole viele Möglichkeiten den Frühling zu genießen. An jeder Ecke finden sich schicke Barista-Cafés, Trend-Restaurants, coole Shops und Museen, die mindestens genauso fotogen sind wie die alten Holz-Straßenbahnen, die sich über die steilen Hügel und engen Gassen der Stadt winden.

Mai

London

Die Briten haben im Mai allen Grund zum Feiern, denn die Krönung von König Charles III. am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey in London verspricht ein großes Fest zu werden. Der Palast kündigt eine Zeremonie mit „alten Traditionen und altem Glanz“ an. Wer diesem historischen Event beiwohnen möchte, sollte sich jetzt schon nach freien Hotel-Zimmern umsehen.

Juni

Kappadokien

Einen unvergesslichen Sonnenaufgang mit Aussicht auf Feenkamine, Tuff-Täler und Felsenkirchen erleben Abenteurer:innen bei einer spektakulären Heißluftballon-Fahrt in Kappadokien. Jeden Morgen starten die bunten Ballons in die Höhe und zeichnen über ein bis zwei Stunden einen Anblick, der auch von unten mehr als bezaubert. Instagram approved!

Juli

Taormina

Spätestens seit dem Serien-Hype um die zweite Staffel von „White Lotus“ kreisen die Gedanken immer mehr um einen italienischen Sommer in Taormina in Sizilien. TV-begeisterte Reisende dürfen sich im pittoresken Städtchen mit Nähe zum Ätna auf herrliche Ausblicke, mediterrane Natur-Idylle und historische Ausflugsziele freuen.

August

Salzburg

Michael Maertens als neuer Jedermann und Valerie Pachner als neue Buhlschaft locken bei den Salzburger Festspielen 2023 Kulturreisende in die Mozart-Stadt. Das Festival -Spektakel bringt den Glamour und die Stars nach Hause und bietet ein vielseitiges Programm auch abseits vom Domplatz. Tickets jetzt sichern!

September

Amsterdam

Amsterdam ist immer schön, aber im Herbst umgibt die niederländische Stadt an der Amstel eine ganz besondere Magie. Die lässigste aller Metropolen färbt sich in ein leuchtendes „oranje“, die Nationalfarbe der Holländer und zeichnet mit ihren vielen Brücken, engen Gassen und süßen Lokalen die perfekte Kulisse zum Bummeln und Genießen.

Oktober

Mexiko

Wenn sich bei uns das Wetter auf Grau einstellt, begeben sich Sonnenanbeter:innen nach Mexiko, wo warme Temperaturen, Palmen und weiße Strände zum Träumen einladen. Nicht verpassen sollte man das bunte Spektakel des Landes: den „Dia de los Muertos” (Tag der Toten), der am 31.Oktober mit gigantischen Paraden durch das Land zieht.

November

Tromsø

Die norwegische Hafenstadt Tromsø liegt 344 Kilometer nördlich des Polarkreises und ist ein beliebter Hotspot für Nordlicht-Beobachtungen. Wenn sich die Sonne im November hier in den Winterschlaf begibt, herrscht den ganzen Tag Dunkelheit –beste Voraussetzungen, um die Aurora Borealis mit eigenen Augen zu bestaunen.

Dezember

Courchevel

Anspruchsvolle Freund:innen der alpinen Sphären lassen das Jahr auf der Piste in Courchevel ausklingen. Der Luxus-Wintersportort in den französischen Alpen lockt mit gemütlichen Hotels (z.B. Hôtel des 3 Vallées, ab ca. 550 Euro/Nacht; hotel3vallees.com (o.)), vorzüglichen Restauants und jeder Menge Après-Ski.