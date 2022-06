Alle 19 Schiffe der Flotte von MSC Cruises sind zurück auf See. Die MSC Musica vervollständigt das aktuelle Angebot mit dem Start ihrer Sommersaison von Monfalcone aus.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere gesamte Flotte ihren Betrieb wieder aufgenommen hat“, sagt Christian Hein, Geschäftsführer von MSC Cruises in Deutschland. „Angesichts der Pandemie war dies eine echte Herausforderung. Aber unser branchenweit führendes Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll schafft bei unseren Kunden Vertrauen, Zuversicht und Sicherheit.“

Nach dem pandemiebedingten Erliegen der globalen Kreuzfahrtindustrie im März 2020 war die MSC Grandiosa das erste Schiff einer großen Kreuzfahrtgesellschaft, das im August 2020 unter einem strengen Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll von MSC Cruises wieder in See stach.

MSC Cruises hielt auch während der Pandemie an seinem ehrgeizigen Expansionsprogramm fest und nahm 2021 mit der MSC Virtuosa und der MSC Seashore zwei neue Schiffe in seine Flotte auf.

Ende 2022 wird die Marke zwei weitere Schiffe in Betrieb nehmen – die MSC Seascape und das erste LNG-Schiff des Unternehmens, die MSC World Europa. Für beide Schiffe können bereits Reisen gebucht werden.

Der Einsatz der gesamten Flotte von MSC Cruises für Sommer 2022 in der Übersicht:

Westliches Mittelmeer:

MSC Meraviglia - ab/bis Barcelona

MSC Opera - ab/bis Genua

MSC Orchestra - ab/bis Genua

MSC Seaside - ab/bis Genua

MSC Seaview - ab/bis Genua

MSC Splendida - ab/bis Genua

Östliches Mittelmeer:

MSC Armonia - ab/bis Venedig/Marghera

MSC Fantasia - ab/bis Triest

MSC Lirica - ab/bis Piräus

MSC Musica - ab/bis Monfalcone

MSC Sinfonia - ab/bis Venedig/Marghera

Nordeuropa:

MSC Grandiosa - ab/bisKiel

MSC Preziosa - ab/bis Kiel

MSC Magnifica - ab/bis Hamburg

MSC Poesia - ab/bis Warnemünde

MSC Virtuosa - ab/bis Southampton

Nordamerika:

MSC Divina - ab/bis Port Canaveral

MSC Seashore - ab/bis Miami

Golfregion: