HIER tolle Preise gewinnen und von Thailand träumen

Um Eure Sehnsucht nach Thailand noch etwas zu stillen, hat der Smiley-fant ein Gewinnspiel mit ein paar tollen Preisen mit Thai-Feeling für Euch mitgebracht.

Das können Sie gewinnen:

Thai – Genuss beim Kochen: Gewürz- und Produkt-box für Ihr nächstes Thai – Menü von 2.: Gewürz- und Produkt-box für Ihr nächstes Thai – Menü von ConFusion – Asiatisch kochen

Thailändisch Geniessen im Thai-Restaurant 3.im Thai-Restaurant All Reis , Bangkok Streetfood, für 2 Personen

4. Schönbrunn Group – Familienticket /Family Pass

Dazu müsst Ihr nur eine Frage beantworten:

Was vermisst Du derzeit am meisten, sobald Du an Thailand denkst? (Mehrfachantworten möglich)

- G´schmackiges Thai-Essen

- Traumhafte Strände

- Entspannende Thai-Fuß-Massage

- Erkundungen in der Metropole Bangkok

- Unberührte naturbelassene Landschaften

- Die wunderbaren Einheimischen mit ihrem bezaubernden Lächeln

- Oder Sonstiges: ….. …………..

Das Gewinnspiel endet am 11.Oktober 2020 um 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.