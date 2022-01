Rabatte zum Geburtstag

Zum Jubiläum startet die Airline eine große Rabattaktion für zahlreiche Flüge ab Wien. Zu mehr als 140 Zielen weltweit geht’s in der Economy Class schon ab 389€, in der Business Class fliegt man ab 1.639€.

Qatar Airways wurde 1997 von seiner Hoheit, dem Vater Emir, Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani, gegründet. Er verfolgte damals die Vision, die Airline zu einer führenden internationalen Fluggesellschaft mit höchsten Service- und Qualitätsstandards zu machen. Seitdem hat Qatar Airways zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten und wurde kürzlich von der internationalen Luftfahrtbewertungsorganisation Skytrax zum sechsten Mal als "Airline of the Year" ausgezeichnet. Dazu kommen fünf weitere Auszeichnungen als „World's Best Business Class", „World's Best Business Class Airline Lounge", „World's Best Business Class Airline Seat", „World's Best Business Class Onboard Catering" und „Best Airline in the Middle East".

Rabattaktion

Die Rabattaktion zum 25. Jubiläum von Qatar Airways gilt für alle Flüge, die bis zum 30. September 2022 stattfinden. Buchen kann man online auf www.qatarairways.com/25years bis 16. Januar 2022.

Ein weiteres Geschenk gibt’s zum Airline-Geburtstag für alle Passagiere, die dem Treueprogramm „Privilege Club“ beitreten: mit dem Promotion-Code FLYQR22 erhält man 2.500 zusätzliche Bonus-Qmiles.