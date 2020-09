Thermentag in der Linsberg Asia gewinnen

Gewinnen Sie jetzt einen Wellnesstag im Linsberg Asia, der Wohlfühl-Oase für alle Thailand-Fans.

Hauptgewinn "Thermenduo deluxe"

© Linsberg Asia

Zu gewinnen gibt es das "Thermenduo deluxe", einen Tageseintritt für 2 Personen in der großzügigen Thermen- und Saunalandschaft des Linsberg Asia. Bei Ihrem Wellnesstag erleben Sie den Thermengenuss und tanken Kraft und Energie. Die Oase der Ruhe ermöglicht eine wunderbare Auszeit vom stressigen Alltag. Der Gewinn beinhaltet die Nutzung der 15.000 m² großen Therme Linsberg Asia mit 11 Poolbereichen und 9 verschiedenen thematisierten Saunen. Inbegriffen sind außerdem eine Badetasche mit Bademantel, Handtuch und Flip Flops sowie ein Red Lotus Cocktail und ein 3€- Gutschein pro Person für Speisen und Getränke im Thermenrestaurant. Außerdem surfen Sie gratis im WLAN des Resort und können gegen Gebühr aus dem vielfältigen Massage- und Kosmetikangebot wählen.

Thailändische Wohlfühl-Oase

© Linsberg Asia

Eine Auszeit im Linsberg Asia erinnert an einen exotischen Urlaubstag voll fernöstlicher Harmonie und sinnlicher Lebensfreude. Um Erinnerungen an den Thailand-Urlaub zu wecken, kommen fernöstliches Interieur, exotische Raumdüfte und authentische Kulinark aus dem Wok zum Einsatz. Außerdem lassen die asiatischen Mitarbeiter echte Urlaubsgefühle aufkommen. Für die exotische Auszeit im Linsberg Asia müssen Sie nicht einmal weit reisen oder einen Langstreckenflug in Kauf nehmen, denn das Thailand-Feeling bekommen Sie hier direkt in Österreich. Von der asiatischen Begrüßung bei fernöstlichen Skulpturen im Eingangsbereich, über Kunstwerke, Düfte und Gartenanlagen, die an den Thailand-Urlaub erinnern, bis zur Entspannung im Thermenbereich lockt das Linsberg Asia mit Urlaubsflair.

