× Mallorca: Urlaub in der Finca

Einkaufen am Wochenmarkt, Tapas am Dorfplatz und Ausflüge in die Natur. Wir zeigen Ihnen die schönsten Fincas für einen authentischen Mallorca-Urlaub.

Fincas sind etwas ganz Besonderes. In der Regel handelt es sich dabei um Bauernhäuser auf dem spanischen Festland, den Balearen oder den Kanaren, die auf eine lange Entstehungsgeschichte zurückblicken. Viele von ihnen sind an die 300 Jahre alt, die älteste bekannte Finca stammt sogar aus dem Jahr 1545. Wer einmal Urlaub in einer Finca gemacht hat, versteht, weshalb man dieses besondere Hideaway kaum wieder verlassen möchte. Versprühen Fincas doch ein besonderes Flair, zu dem die Bauweise aus Stein und die meist großzügigen Gärten das Ihre beitragen. Und Fincas auf der spanischen Baleareninseln Mallorca sind oft kleine Design-Häuser, in denen man moderne Annehmlichkeiten und den Komfort, den ein Hotel bietet, in einem historischen und gemütlichen Ambiente genießt. Man fühlt sich wie zu Hause und trotzdem rundherum verwöhnt. Nachstehend traumhafte Finca-Hotels, die wir für Sie getestet haben.

Finca Hotel S'Hort de Can Carrió/Ses Salines

Das herrliche und idyllische kleine Hotel mit seinen sieben Zimmern punktet mit dem persönlichen Service und renovierten Zimmern mit schönen Bädern. Auch Kinder und Hunde sind hier willkommen.

Die Finca bezaubert mit perfekter Lage: Ganz in der Nähe des für seine Schönheit bekannten Ortes Santañy, unweit herrlicher Badebuchten und des berühmten Sandstrandes Es Trenc. Highlight ist ein kleines Turmzimmer mit einer traumhaften großen Terrasse, von der man den Blick bis zur Insel Cabrera genießt. Das Haus findet sich unter charmanter Schweizer Leitung von Sybille Huber.

Infos unter: www.hotel-can-carrio.com

Finca Sa Tanca/Cala d'Or

Das exklusive Anwesen Sa Tanca des Garbello befindet sich im Südosten der Insel inmitten unberührter Landschaft unweit der schönen Badebuchten S'Amarador und Cala Mondrago. Abseits von touristischen Hotspots gelegen ist dies der optimale Ort, um richtig zu entspannen. Gäste übernachten in gemütlichen Doppelzimmern, Doppelzimmern mit Dachterrasse oder in großzügigen Familienzimmern und genießen eine herrliche Aussicht über das Gelände. Umgeben ist die Finca von einem idyllischen Garten mit Zitronen-, Feigen- und Orangenbäumen. Der große Pool lädt zum Entspannen und Erfrischen ein. Eine besondere Urlaubserfahrung ist die Erkundung einsamer Buchten mit einem kleinen Boot. Für die Gäste des Sa Tanca des Garbello liegen zwei Boote im Hafen von Porto Colom bereit. Damit kann man zum Beispiel auch die Baleareninsel Cabrera besichtigen. Nur drei Kilometer von der Unterkunft entfernt, umgeben von duftenden Pinienwäldern, liegt das beschauliche Fischerdorf Porto Petro. Hier locken vorzügliche Meeresspezialitäten.

www.finca-satanca.de

Finca Predio Son Serra Hotel Rural/Muro

Die abendliche Luft ist erfüllt vom Duft der Zitrusbäume, die Stille wird lediglich vom Summen der Zikaden und dem leichten Windhauch, der durch die Palmblätter raschelt, unterbrochen: So sieht Urlaub im Finca Hotel Rural Predio Son Serra im Nordosten Mallorcas aus.

Das Haupthaus, ein stattliches Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, ist liebevoll und mit viel Respekt vor der mallorquinischen Lebensweise restauriert worden. Großzügig auf dem Gelände verteilt befinden sich die Gästehäuser -15 stilvolle Doppelund Familienzimmer -und ein großer Außenpool. Das gemütliche Restaurant mit Kamin bietet mediterrane Küche und ausgewählte Weine in entspannter Atmosphäre. Die Unterkünfte liegen inmitten einer traumhaften mediterranen Landschaft, die von Palmen, Obst-und Olivenbäumen sowie vielen exotischen Pflanzen geprägt ist. Auf der eigenen Terrasse kann man die Seele baumeln lassen und die malerische Landschaft auf sich wirken lassen. Das Finca-Hotel ist von mehreren Naturparks umgeben, die zu Exkursionen und ausgedehnten Wanderungen einladen. Auch zum Reiten und Golfen ist das Predio Son Serra der ideale Ausgangspunkt. In der Nähe findet sich zum Beispiel der Club de Golf Alcanada, der direkt ans Meer grenzt.

www.finca-son-serra.com

Finca Raims/Algaida

Das persönlich geführte Landhotel ist eine Oase mitten im Landstädtchen Algaida am Fuße des Klosterberges Randa. Das typisch mallorquinische Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, in einem historischen Gebäude mit einem der ältesten Weinkeller Mallorcas, beherbergt seit dem Jahr 2000 ein romantisches Finca-Hotel. Es befindet sich im beschaulichen Landesinneren Mallorcas, nur 20 km von der quirligen Hauptstadt Palma de Mallorca entfernt.

Die fünf geräumigen Apartments tragen die Namen verschiedener Rebsorten als Hommage an die langjährige Winzertradition, die in der Finca Raims gepflegt wurde. Jede Ferienwohnung hat ihren eigenen Charme und ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet; ein komfortabler Aufenthalt im Finca-Hotel ist somit garantiert.

finca-raims.com

Fincahotel Son Pou/Felanitx

Son Pou ist ein Gutshof aus dem 19. Jahrhundert mit elf Doppelzimmern und Apartments, umgeben von Landwirtschaft, im Südosten der Insel.

Die "Casita" ist perfekt für eine Gruppe oder befreundete Familien. Auch Yoga wird hier angeboten. Und Feinschmecker genießen das Olivenöl von den Bäumen aus dem Garten oder die hausgemachte Marmelade.

fincahotel-felanitx.de

Can Simoneta/Canyamel

Das Finca-Hotel Can Simoneta mit mehr als 140 Jahren Geschichte ist ein 5-Sterne-Haus im Nordosten der Insel. Dank der privilegierten Lage auf einem Hochplateau genießt man von hier eine herrliche Aussicht auf das Meer. In Can Simoneta finden sich insgesamt nur 26 Zimmer, verteilt auf mehr als 150.000 m 2. Die Adultsonly-Gäste haben leichten Zugang zum Meer durch eine Treppe auf der Klippe und auch zum Strand von Canyamel.

www.cansimoneta.com