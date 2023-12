× Vom Rooftop auf die Piste

Ein Hauch Fernost, eine Prise Skandinavien: Die Design-Appartements des „Haven Mountain Retreat“ in St. Johann in Salzburg verbinden das Beste aus zwei Welten.

„Unsere Gäste können ihren Urlaub selbstbestimmt gestalten, das war uns bei der Konzeption ein großes Anliegen. Insgesamt bieten wir 34 Appartements mit hochwertigen Naturmaterialien und einzigartigem Interior“, erklärt Gastgeberin Julia Höllwart. Die Mehrzimmer- Appartements wurden für Familien, Paare und Freund:innengruppen konzipiert und sind in den Größen zwischen 50 bis 87 Quadratmetern buchbar. Angeboten wird im Haven Mountain Retreat auch ein umfassender Concierge-Service. Vor allem der Wellnessbereich spielt alle Stückeln: mit einer Saunalandschaft sowie einem ganzjährig beheizten Outdoor-Pool inklusive 360-Grad-Panoramablick.



© Haven Mountain Retreat ×

Ein Paradies für Familien

Direkt von den Appartements aus geht es hinein in das Skigebiet Snow Space Salzburg, das 210 Pistenkilometer, 12 Gipfel, 85 urige Skihütten und moderne Bergrestaurants umfasst. Für einen hohen Gästekomfort sorgen auch die hauseigene Skischule sowie die Verleihstation des Apart-Hotels. Besonders Familien mit Kindern fühlen sich hier auf den Pisten pudelwohl. Das liegt zum einen am Angebot mit über 90 Prozent blauen und roten Abfahrten und zum anderen an den vielen Highlights entlang der Pisten, wie beispielsweise dem Snowpark Alpendorf, der für Freestyler mehr als 30 Fun-Elemente bietet. Auch ausgiebige Winter- und Schneeschuhwanderungen, Lang- und Eislaufen sowie Pferdekutschenfahrten sind attraktive Möglichkeiten, um den Winterurlaub mitten in den verschneiten Salzburger Alpen zu genießen.