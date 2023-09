Der ReiseLust24.at Hoteltipp des Monats führt uns diesmal in den wunderschönen Salzburger Pinzgau. Vor den Toren des Nationalparks Hohe Tauern liegt das Gut Sonnberghof Naturhotel.

© Gut Sonnberghof Naturhotel_Huber Mike ×

Ein Pool, dessen wohlig-warmes Bergquellwasser dich förmlich hineinträgt in den Nationalpark Hohe Tauern.

Eine Gastgeberfamilie, denen ihre Pinzgauer Rinder genauso am Herzen liegen wie die über 4.000 Kräuter im eigenen Garten.

Und ein tief verwurzeltes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, das jedem Urlaubsmoment einen noch tieferen Genuss verleiht.

Das familiengeführte Gut Sonnberghof Naturhotel, auf einem sonnenverwöhnten Hochplateau in Mittersill, ist wahrlich ein besonderer Ort.

© Gut Sonnberghof Naturhotel ×

Er ist der Meister der Leichtigkeit und bringt Freude ins Leben. Unter diesem Motto steht auch das nach ihm benannte Zimmer hier im Gut Sonnberghof – nämlich der Rosmarin. Gastgeberin und Kräuterexpertin Christine erklärt uns voller Leidenschaft, wieso die Zimmer und Suiten im neuesten Zubau nach Kräutern benannt sind. Und wieso generell das Thema Natur eine so große Rolle in diesem Vier-Sterne-Superior-Haus spielt.

© Gut Sonnberghof Naturhotel_David Innerhofer ×

Das offensichtliche, das uns Mutter Natur hier so nahebringt, ist die Lage: Hoch oben über Mittersill, allein auf einem Sonnenplateau. Im Rücken geschützt durch einen dichten Wald und vorneweg der Panoramablick über die sattgrünen Wiesen der hauseigenen Bio-Landwirtschaft, hinein bis in den Nationalpark Hohe Tauern. Das Privileg dieser Lage wertschätzt die Gastgeberfamilie Christine und Franz Riedlsberger durch ein richtungsweisendes Commitment zur Nachhaltigkeit und die Integration des bäuerlichen Lebens in den täglichen Hotelbetrieb. Der ursprüngliche Bauernhof ist heute wortwörtlich Teil des Sonnberghofs, denn einer der mittlerweile vier Gebäudetrakte beherbergt auch die Stallungen für die Pinzgauer Rinder der Familie. Sie sind Teil der der zertifizierten Bio-Landwirtschaft mit eigener Käse-, Wurst- und Fleischherstellung, sowie Hunderten Kräutersorten aus dem eigenen Garten.

© www.sonnberghof.at ×

„Vom Hof auf den Tisch“ trifft es auf den Punkt – denn tatsächlich trennen diese beiden Dinge am Sonnberghof nur wenige Meter. Alles, was die Landwirte am Hof produzieren, verarbeiten sie selbst oder in Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben aus Mittersill. Entsprechend prägt der Bio-Bauernhof die Kulinarik des Hotels, Küchenchef Michael Mikl interpretiert für seine abendlichen Mehrgang-Menüs traditionelle Gerichte neu.

© Gut Sonnberghof Naturhotel_Günter Standl ×

Die Stallungen verbunden mit einem der Gästehäuser – das steht hier sinnbildlich für das behutsame und vernünftige Wachstum des Hotels. Man fühlt sich wie auf einem gemütlichen Gutshof, mit seinen unterschiedlichen Gebäudetrakten: dem Bauernhaus, dem Vitalhaus, dem Kräuterhaus und dem Waldhaus. 13 unterschiedliche Zimmertypen findet man hier - vom klassischen Doppelzimmer im Landhausstil, über die nagelneuen Duplex-Studios bis hin zu den Garten-Suiten samt Terrasse und direktem Zugang zum Naturbadeteich.

© www.sonnberghof.at ×

Der bedachtsame Umgang mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft spiegelt sich am Gut Sonnberghof auch in den Investitionen in die Hotelinfrastruktur wider. So wird zum Beispiel der neue Panoramapool mit Erwärme beheizt, die über 22 Bohrungen mit einer Tiefe von 160 Metern gewonnen wird. Dazu kommen Solar- und Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und eine Wärmerückgewinnung.

© oe24 ×

Der Außenpool ist Teil des Aqua-Marin-SPA, mit großzügigen Liege- und Ruhebereichen auf mehreren Etagen, finnischer Sauna, Biosauna, Teichsauna, Dampfbad, Yogaraum und vielem mehr. Hier entspannen nach einem bewegungsreichen Tag in der Natur oder im Nationalpark die Muskeln, hier kommt man zur Ruhe und erlebt bewusste Genuss-Momente.