Die Lifestyle-Hotelmarke Cook's Club hat für die Sommersaison 2021 einen Relaunch gestartet. Die Kombination aus lässigem Design und attraktiven Preisen soll die neue Generation von Reisenden ansprechen.

Ein zwangloses, lebhaftes und stilvolles Urlaubserlebnis – das wollen die Cook´s Club Hotels ihren Gästen bieten. Die Häuser liegen in den Top-Sonnen- und Stranddestinationen in ganz Europa und Nordafrika: darunter die Türkei, Griechenland, Spanien, Bulgarien und Ägypten. Im Sommer 2021 wird die Cook's Club-Kollektion außerdem zwei Resorts im Portfolio zurück begrüßen: Cook's Club Hersonissos auf Kreta und Cook's Club Adakoy in der Türkei.

© www.cooksclub.com ×

Lifestyle-Hotels zu leistbaren Preisen

Somit werden insgesamt acht Cook's Club Hotels bereits diesen Sommer in Betrieb sein. Eine Neueröffnung, Cook's Club Ialysos Rhodos, ist für 2022 bestätigt. Die Hotels der Marke Cook’s Club vereinen einen urbanen Lifestyle mit Poolside-Chic und harmonischem Design – und das zu einem erschwinglichen Preis. Sie bieten einen Treffpunkt für neugierige Abenteurer, Digital Natives und Designliebhaber, die nicht nur eine Basis für Ihren Urlaub, sondern ein Tor zum lokalen Lebensstil und eine Flucht aus dem Alltag suchen.

© www.cooksclub.com ×

Street-Food und DJs am Pool

Zu den Highlights in allen Cook´s Club Hotels zählt zum Beispiel die „Cantina“ - ein Restaurant im Street-Food-Style mit der lebendigen Atmosphäre von einem hippen Food-Market. Hier kann man vitale, verlockende Gerichte aus aller Welt probieren – inklusive wechselnder lokaler Spezialitäten. Live-Cooking Stationen generieren Energie und Unterhaltung. Ein Fokus auf regionale Produkte garantiert maximale Frische und Geschmack.

© www.cooksclub.com ×



Die „Captain Cook Bar“ bietet Cocktails, die von Berliner Top-Barkeepern kuratiert werden, und Kaffee von erstklassigen Baristas. Der Pool ist das Herzstück der Tagesszene jedes Hotels und wird von Live-DJs zum Leben erweckt. Das Nachtleben ist in der Nähe jedes Hotels zu finden. Gäste müssen nur entscheiden, ob sie auf Entdeckung gehen, die Captain Cook Bar genießen oder am Strand die Sterne beobachten wollen.

© www.cooksclub.com ×

Gemütliche Design-Zimmer

Design und Stil sind der Schlüssel zum entspannten und doch weltgewandten Ethos der Marke. Das Interieur jedes Hotels gleicht einem Schmelztiegel von Texturen, Farben und Materialien von Kupfer, Baumwolle und Bambus bis hin zu Beton, Holz und Stahl – alles mit Spritzern von knalligen, saisonalen Farben. Die Zimmer sind hell, modern und manchmal schlicht, aber immer ansprechend und unaufgeregt mit Eye-Catcher-Elementen wie Grünpflanzen, grafischen Drucken und Neonschildern.