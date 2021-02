Noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk zum Valentinstag? Wie wäre es mit einem romantischen Urlaub am Bauernhof?

Urlaub am Bauernhof ist die perfekte Auszeit für alle, die die Natur lieben und im Urlaub gern aktiv sind und genießen. Fernab vom Trubel und den Menschenmassen verbringt man einen entspannten Urlaub. Die gastfreundlichen Bauernfamilien empfangen euch in den rustikalen, gemütlichen Unterkünften und bieten Einblicke in das traditionelle Geschehen am Hof. So könnt ihr hautnah miterleben, wie die Landwirtschaft funktioniert und was authentische ländliche Lebensart bedeutet. Bei vielen kehrt dabei ein Hauch von Kindheitserinnerungen zurück. Verwöhnt wird man mit regionalen Köstlichkeiten direkt vom Hof. Ein Urlaub am Bauernhof ist nicht nur für Familien- und Aktivurlauber attraktiv, denn auch Paare können hier eine romantische Zeit zu zweit verbringen.

Entspannen, abschalten und dem Körper etwas Gutes tun – am Bauernhof kann man sich inmitten der Natur komplett erholen. Die regionale, nachhaltige Ernährung auf den Höfen, die frische Luft, sowie die malerische Natur tragen zur körperlichen und seelischen Erholung bei. Gemeinsam mit dem Partner kann man sich beim Bauernhofwellness verwöhnen lassen und Energie tanken.

Diashow: Urlaub am Bauernhof 1/15 © Urlaub am Bauernhof

2/15 © Urlaub am Bauernhof

3/15 © Urlaub am Bauernhof

4/15 © Urlaub am Bauernhof

5/15 © Urlaub am Bauernhof

6/15 © Mühlviertel Marken GmbH Erber

7/15 © KarinLohbergerPhotography

8/15 © Urlaub am Bauernhof

9/15 © Ralph Fischbacher

10/15 © Urlaub am Bauernhof

11/15 © Urlaub am Bauernhof

12/15 © Urlaub am Bauernhof

13/15 © Urlaub am Bauernhof

14/15 © Urlaub am Bauernhof

15/15 © Urlaub am Bauernhof Urlaub am Bauernhof ×

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Am Bauernhof wird man mit regionalen österreichischen Spezialitäten verwöhnt. Die bäuerlichen Familien tischen Leckereien vom Feld und direkt aus dem Stall auf. Ein Frühstücksei vom Hof, eine gschmackige Brettljause und frisches Obst und Gemüse aus den hauseigenen Gärten sind ein wahres Fest für den Geschmackssinn. Hier kann man gemeinsam mit dem Partner das Beste der österreichischen Produkte genießen und die Seele baumeln lassen.

Gutschein zum Valentinstag

Lust auf eine romantische Auszeit am Bauernhof? Der Geschenkgutschein von "Urlaub am Bauernhof" eignet sich optimal als Valentinstagsgeschenk für Ihren Partner.