Segelurlaub als Reisetrend 2021

Die Sehnsucht nach Freiheit ist groß. Der Anspruch an eine sichere Umgebung ebenso. Reisende werden im Jahr 2021 ihre Aktivitäten besonders bewusst selektieren. Ein besonderes Erlebnis oder sogar eine neue Lebenserfahrung stehen in diesem Jahr ganz oben auf der Wunschliste.

Ein Segelurlaub ist also gerade in der aktuellen Zeit die ideale Reiseform für Wasserliebhaber. In den eigenen „vier Wänden auf Zeit“ kann man seine Kontakte auf ein Minimum reduzieren und quasi daheim unterwegs sein. Auf den modernen Yachten von Sunsail und The Moorings finden Hobbysegler alles, um sich selbst zu versorgen und verwöhnen, in erholsamer Natur zu entspannen oder aktiv zu sein. Mit der zusätzlichen Gewissheit, dass alle Betriebsabläufe hinsichtlich Sicherheit und Hygiene der „neuen Normalität“ angepasst sind, steht dem Segelabenteuer mit den Liebsten nichts im Wege. Auch für Neulinge, die einen erfahrenen Skipper mitbuchen können, ist eine Auszeit auf dem Wasser eine ideale Alternative zu einem Urlaub im Hotel.

© the moorings

Je nach Erfahrung und Personenzahl bieten die weltweit führenden Anbieter Sunsail und The Moorings moderne Yachten für bis zu 13 Personen in mehr als 20 reizvollen Segelrevieren vom Mittelmeer bis in die Südsee. Besonders geeignet für den kommenden Frühling sind nahegelegene Gefilde wie die idyllischen Küstenregionen von Griechenland und Kroatien. In der Ägäis, in den Gewässern der Ionischen Inseln oder an der zerklüfteten dalmatinischen Küste locken klares Wasser, einsame Buchten und malerische Orte ohne Menschenmassen, die auf dem Landweg nicht erreichbar sind. Die Route und Tage können nach Gusto flexibel und abwechslungsreich gestaltet werden: Ankern, wo es gefällt, schwimmen, sich in der Natur bewegen, historische Stätten besuchen, mit lokalen Zutaten an Bord kochen...Wer nicht nur abschalten will, kann sich für WLAN an Bord entscheiden.

Die Flotte: geräumige Katamarane, klassische Monohulls, Motoryachten

Für jede Crew gibt es die passende Yacht – von gemütlichen 32-Fuß-Booten, optimal für Paare, bis hin zu geräumigen 58-Fuß-Yachten für Familien oder Gruppen bis zu 13 Personen. Die Flotten von The Moorings und Sunsail zählen zu den neuesten und am besten instandgehaltenen der Charterbranche. Zur Wahl stehen preisgekrönte Katamarane mit großzügigen Kabinen mit eigenem Bad, offenem Design im Salon und weiteren Annehmlichkeiten an und unter Deck. Daneben erleben Gäste auf den klassischen Monohulls (traditionelle Ein-Rumpf-Segelyachten) erprobte Standards und exzellente Segelleistung. Die Ausstattung ist ebenfalls erstklassig mit zeitgenössischem Interieur. Zum Standard an Bord aller Yachten gehören eine vollausgestattete Küche, Klimaanlage, elektrischer oder Holzkohle-Grill, TV, CD-Spieler, Handtücher und Bettwäsche. The Moorings hat zudem auch Motor-Yachten im Angebot. Alle Modelle stammen von renommierten Yachtbauern und sind leicht manövrierbar.

Charter mit Skipper: Kapitän und Revier-Insider

Für Neulinge, unbekannte Destinationen oder für noch mehr persönliche Freiheit können Kunden gegen Aufpreis einen Skipper anheuern – für die Zeit des Urlaubs oder auch nur für ein paar Tage. Er kümmert sich um alle Belange der Navigation und Sicherheit an Bord, setzt Kurs, beobachtet die Wetterbedingungen, tankt auf und fährt auf Wunsch auch das Beiboot. Weiterer Vorteil: Er kennt sich im gebuchten Revier bestens aus und weiß zum Beispiel, wo es entlegene Ankerplätze gibt oder wildlebende Tiere zu beobachten sind. Die Kosten für eine ganz private Woche auf einem Yachtcharter mit Skipper sind etwa vergleichbar mit denen für eine Woche in einem Vier-Sterne-Hotel für eine vierköpfige Familie.

© sunsail

All inclusive Yacht-Urlaub

Wer nicht selbst ans Steuer will und sich zudem auch kulinarisch gern verwöhnen lässt, für den ist ein Crewed Yacht Charter mit The Moorings genau das Richtige – eine echte Alternative zu einem Luxus-Resort-Aufenthalt an Land. Das Fünf-Sterne-Chartererlebnis auf einer ultramodernen Yacht mit neuester Technologie und Ausstattung ist alles andere als gewöhnlich. Neben einem erfahrenen Skipper steht den Gästen ein persönlicher Gourmet-Koch zur Verfügung. Zur Auswahl stehen Katamarane mit vier bis fünf Kabinen für sechs bis zehn Personen.

© the moorings

Einzigartiges Sicherheitskonzept

Um weltweit den Anforderungen der aktuellen COVID-19-Pandemie gerecht zu werden und die Sicherheit und Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern zu gewährleisten, haben Sunsail und The Moorings viele Ressourcen in die Entwicklung neuer Verfahren gesteckt und dauerhaft etabliert. Damit können Gäste darauf vertrauen, dass Yachtcharter eine ideale Urlaubsform in der aktuellen Zeit abseits der Massen ist. Umgesetzte Maßnahmen sind unter anderem:

aufwendige Reinigungs- und Desinfektionsprozesse an den Basen und auf den Yachten (Dampfreinigung, versiegeltes Geschirr und Bettwäsche)

Online-Charterbriefings und Live-Webinare mit Basen-Mitarbeitern zu Revieren, Flotten und Abläufen im Vorfeld der Reise

Online-Sicherheitsbriefing und -Yacht-Einweisung

© the moorings

Weitere Informationen, Beratung und Buchung:

Sunsail: Telefon +49 (0) 6101 55 791 55, www.sunsail.de